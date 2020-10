Ponožkoboty, hybridní obuv z Moravy dobývá svět. Nosí ji i američtí baseballisté

Ani boty, ani ponožky. Mladá moravská firma obouvá už 90 zemí světa a nyní rozjíždí druhou crowdfundingovou kampaň na americkém Kickstarteru, v první uspěla a vybrala 16 milionů korun. Jak se stane, že ponožkoboty vyrobené v Čechách, nosí američtí baseballisté i obyvatelé Nové Kaledonie? „Na výrobě se podílí více českých firem z Moravy a Čech, ve Zlíně jsou skvělí odborníci na boty, se kterými vyvíjíme modely, technické specifikace a provádíme atesty produktu,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Michaela Matějková, spoluzakladatelka Skinners.

Lidovky.cz: Ani boty, ani ponožky. Skinners nazýváte hybridní obuví, ponožkobotami. Mohla byste nám je přiblížit?

Koncept ponožkobot vychází z toho, že jsme chtěli vytvořit minimalistickou obuv, která by člověku dopřála pohodlí a volnost, jakou má běžně v ponožce, ale zároveň měla ochranný prvek obuvi, čímž je tedy podrážka. Po těch několika letech, co se pohybujeme v obuvnickém odvětví a Skinners konzultuje s odborníky z oborů fyzioterapie, vývoje a výzkumu obuvi či atestovanými laboratořemi, vnímáme silnou potřebu informovat společnost o tom, že bychom měli střídat více druhů obuvi, tedy mít pestrý botník. Pevné boty mohou zajistit bezpečnost v náročných horských terénech, ale jsou-li těsné, tuhé a nedávají svalům a šlachám na chodidlech příliš volnosti, nehodí se pro volný čas nebo do měkkého přírodním povrchu.

Lidovky.cz: Jak vás napadlo přijít na trh s produktem, který do té doby vůbec neexistoval?

Celý nápad vznikl v době, kdy si Petr (zakladatel Petr Procházka, pozn. red.) jezdil přivydělávat při studiu do Norska jako kuchař. Náš kamarád měl infekci v noze a nemohl snést žádné boty, tak chodil i po ulici jen v ponožkách. Petr začal přemýšlet, jaký materiál by na ponožku mohl našít, ještě toho samého večera vznikl první prototyp. U těch, které jsou ale dnes k dostání v obchodě, žádné švy nenajdete, protože podrážku zapouštíme do pleteniny tak, že není zapotřebí materiály šít nebo lepit lepidlem.

Michaela Matějková Michaela Matějková vystudovala sociální pedagogiku se zaměřením na psychopatologii, z níž získala titul Ph.D. Po škole nejdříve toužila pracovat v resocializačních zařízeních, nakonec se ale rozhodla jít jiným směrem, od reklamní agentury a práci v oblasti public relations se dostala k HR a IT hunter. Je spoluzakladatelka Skinners, kde působí na pozici provozní ředitelky. Ve volném čase nejvíce ocení výlety do přírody, plavání, jogu nebo čtení.

Lidovky.cz: Firmu jste založila ve 26 letech se svým přítelem. Jak vidíte s odstupem několika let osobní a pracovní propojení ve vedení společnosti?

Opravdu každá věc má dvě stránky mince a jelikož já jsem životním optimistou, tak jsem i naše spojení osobního a pracovního života vnímala kladně. Vždy jsem hodně pracovala, ale po založení vlastní společnosti jsme velmi často sklouzli k tomu, že jsme pracovali 12–16 hodin denně i včetně víkendů, což je opravdu velká část života a trávit tento čas s partnerem vám dodává pocit, že jste jej současně strávili vedle toho nejdůležitějšího člověka a jistým způsobem vás to o to víc naplňuje. Současně jsme si s Petrem velmi rychle rozdělili role ve firmě a každý si zastřešoval vlastní agendu, tím jsme předešli častým neshodám.

Lidovky.cz: Nosí je fotbalisté v Kuvajtu i bostonský baseballový klub Red Sox. Byli jste se podívat na jejich tréningu? Jaké to je, vidět vlastní produkt na nohách tak špičkových sportovců?

Když nás oslovili Red Sox, tak jsme byli na ten náš malý český tým hrozně pyšní. Bylo to v době, kdy jsme pracovali opravdu dnem i nocí a zájem od vrcholových sportovců byl krásnou odměnou. Osobně mě nepřestává dojímat vidět kohokoliv projít kolem mě ve Skinnerskách nebo když mi kamarádka pošle fotku, jak má Skinnersky cizí člověk například v Kapském městě na pláži.

Lidovky.cz: Přes 80 % všech párů prodáte v zahraničí. Ve kterých zemích jsou Skinnersky nejoblíbenější a tušíte proč?

Na začátku jsme si řekli, kde bychom chtěli Skinnersky prodávat a jaké aktivity pro to musíme udělat, aby se o nás lidé v dané zemi dozvěděli. Věříme, že na místech, kde ještě neprodáváme, nejde o to, že by nebyl u zákazníků zájem, ale že tam lidé o nás nikdy neslyšeli. Skinnersky se první roky nejlépe prodávaly v anglicky mluvících zemích, velkou zásluhou na tom měla platforma Kickstarter, skrz ni jsme prodali okolo 17 000 párů a z toho 55 % šlo přímo do USA a velká část i do Británie, Kanady nebo Austrálie. Naučili jsme se tak produkt prezentovat v angličtině, což byl a stále je náš hlavní komunikační jazyk. Další aktivity, které export podpořily, byly mezinárodní veletrhy, které navštěvujeme od roku 2017, jezdíme na sportovní veletrh do Německa nebo Ameriky, ale vystavovali jsme například i v Číně nebo skrze partnery na Blízkém východě.

Lidovky.cz: Skinners jsou na českém trhu výjimečné v tom, že nejsou šité ani lepené. Zasvětíte nás trochu do technologie?

Nápad s tím, že vytvoříme hybridní obuv, tedy ponožkobotu, byl první těžký úkol, my jsme ale zároveň chtěli využít jinou dostupnou technologii než tu, která je běžně používaná u bot, kdy se v Česku nejčastěji používá lepení nebo šití. Hledali jsme proto materiál, který bychom mohli aplikovat na naši technicky velmi nestandardní ponožku. Cílem bylo dosáhnout takového spojení, aby nám podrážka při atestech vykazovala výsledky podobné těm, které vykazují boty. To se podařilo.

Lidovky.cz: Ponožkoboty vyrábíte ve Zlíně? Stále platí, že právě tam najdete nejlepší ševce a pletaře? Je pořád dostatek lidí, kteří se věnují řemeslu?

Na výrobě se podílí více českých firem z Moravy a Čech, ve Zlíně jsou skvělí odborníci na boty, se kterými vyvíjíme modely, technické specifikace a provádíme atesty produktu. Nejlepší pletaři jsou zase vyhlášení na jihu Moravy. Obklopujeme se těmi nejšikovnějšími lidmi v oboru a je skvělé, že je máme stále i v Česku, ale řemesla trpí nedostatkem lidí i v oblasti módy.

Lidovky.cz: Získali jste ocenění Red Dot Design, hlavním designérem Skinners je Petr Procházka, zakladatel společnosti. Co pro vás design u funkční obuvi znamená?

Design a funkčnost. Dva pojmy, mezi kterými se snažíme najít symbiózu, tedy aby náš produkt měl funkční design. Celý svět je postavený na vizuálních vjemech, takže každý designer musí toužit po tom, aby se jeho produkt líbil. U nás to pak vypadá tak, že jeden den řešíme vzhled nové kolekce a technické řešení, které mají na vzhled přímý vliv. Jiné dny naopak ve výrobě testujeme nová vlákna a jejich funkční vlastnosti, aby produkt zákazníkovi správně a dlouho sloužil.

Lidovky.cz: Startujete crowdfundingovou kampaň na americkém portálu Kickstarter. Před čtyřmi lety jste na něm vybrali 16 milionů korun. Jaké máte cíle letos?

Už kampaň v roce 2016 byla pro nás neuvěřitelný úspěch. Během první kampaně jsme si netroufali hádat, jaká bude cílová vybraná částka, a stejně se na to díváme i dnes, zvlášť při všem, co se nyní na trhu děje, bychom neradi předjímali. Hodně měsíců pracujeme na tom, abychom představili kolekci, která reflektuje přání našich zákazníků za ty poslední 4 roky a doufáme, že se jim bude líbit po vizuální i funkční stránce, takže náš hlavní cíl je spokojený zákazník.

Lidovky.cz: V kampani propagujete kolekci Skinners 2.0. Jak se dá vylepšovat produkt, který je sám o sobě světově ojedinělý?

Sledujeme trendy zejména ve sportovním odvětví a zajímáme se i o technologické novinky v obuvnictví a módě. Účastníme se veletrhů jako vystavovatelé, ale i jako návštěvníci. Nasbíranou inspiraci pak projektujeme do výroby, což vypadá tak, že v podstatě každý měsíc testujeme nějaké nové technické řešení. Mix toho nejlepšího je pak možné promítnout do nové kolekce.