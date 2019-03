‚Přírodní kosmetika je nutnost. Chemikálie všeho druhu ničí planetu‘

Kosmetika Ushuaya je dobře známá a v kategorii přírodních výrobků jedna z nejlepších. Dohromady ji míchá matka s dcerou - a jde jim to skvěle. O práci se dělí a ponorku prý nemají. A v těchto dnech prý myslí hlavně na to, aby Slovensko konečně mělo prezidentku. „Říká se, že pustit se do podnikání s rodinou je ten nejhorší nápad a já s tím souhlasím. Pracovní vztahy totiž mohou negativně ovlivnit ty osobní. A znám hodně případů, kdy se to i stalo. Ale rodič a dítě? To je jiný případ, asi je to výjimka,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Silvia Straková.

Lidovky.cz: Měnit název už zavedené značky, to asi není moc výhodné. Proč jste se tak rozhodly?

Dlouho jsme tento krok zvažovaly, obávaly jsme se ho. Ale chtěly jsme zareagovat na zpětnou vazbu našich zákaznic. Přece jen, název Ushuaya byl trochu exotický a navíc těžko vyslovitelný. Novým názvem jsme chtěli zdůraznit, že jsme především česká kosmetika. Hledaly jsme jméno, které nám bude dávat smysl, bude dobře znít a bude dobře vypadat i graficky. Smysl to pro nás dokonale plní. Věříme, že to byl dobrý krok. Když jsme nový název zveřejnily na sociálních sítích, jedna žena nám napsala: „Najdu si vás pod jakýmkoli názvem.“ To bylo velmi povzbudivé.

Lidovky.cz: Přírodní kosmetiku, kterou vyrábíte, jste vymyslela s vaší maminkou. Jaké to je pracovat s rodičem?

Říká se, že pustit se do podnikání s rodinou, je ten nejhorší nápad a já s tím souhlasím. Pracovní vztahy totiž mohou negativně ovlivnit ty osobní. A znám hodně případů, kdy se to i stalo. Ale rodič a dítě? To je jiný případ, asi je to výjimka. To je řekla bych, to nejlepší možné spojení. A víte proč? Neboť nás pojí to nejsilnější pouto, které mezi dvěma lidmi může být. Panuje mezi námi respekt a úcta, zároveň si ale můžeme dovolit vzájemnou kritiku, kterou si tolerujeme. A nikdy se nepodrazíme. Nejde mezi námi o souboj ega, což se mezi společníky někdy může stát. Vždy se dokážeme dohodnout. Neříkám, že si občas nevyměňujeme názory, to samozřejmě ano, ale dokážeme se poučit. A hlavně, můžeme se na sebe spolehnout a to je v podnikání k nezaplacení. Máme velmi pěkný vztah jako matka a dcera, už roky jsme spolu v každodenním kontaktu a asi si neumím představit, že by tomu tak nebylo.

Lidovky.cz: A proč zrovna přírodní kosmetika, nebyly jste spokojené s tím, co trh nabízí?

Když se moje matka začala vážně zajímat o přírodní kosmetiku, na trhu jí bylo málo. Dnes už je to jiné, trh a lidé ji vyžadují a je to jedině dobře. To znamená, že se mění myšlení lidí. S výrobou kosmetiky ale maminka začala před šesti lety, bez znalostí. Začínala s výrobou mýdel a postupně se propracovala až k mnohem složitějším recepturám – třeba k tomu, jak se starat o pleť s vráskami. Po úspěšné spolupráci se slovenskou firmou, pro kterou vyvinula celou řadu produktů, včetně designu, jsme se rozhodly, že založíme značku vlastní.

Lidovky.cz: Považujete za svůj domov Slovensko nebo Česko?

V Česku žiju už 11 let, založila jsem zde rodinu a máme s manželem mnoho přátel a blízkou rodinu. Dá se říct, že jsem tu doma. Na Slovensku mám také část rodiny a přátel a ráda se tam vracím, vím, že tam jsou mé kořeny. Nějakou dobu jsem žila v Británii a ve Španělsku. Ještě bychom jednou chtěli žít s manželem a dcerou v jiném městě, je úžasné, že žijeme ve světě „bez hranic“ a svobodně si můžeme zvolit město pro život. Nesmírně nás to obohacuje.

Lidovky.cz: Máte pocit, že se Češky o to, jakou kosmetiku kupují, zajímají více než třeba před pleti lety?

Rozhodně. S maminkou rády chodíváme na různé výstavy, protože tam zjišťujeme, kdo naše výrobky kupuje a rády s lidmi mluvíme. Je zajímavé sledovat, jak se orientují ve složení kosmetiky a co je zajímá. Myslím, že z velké části je to i zásluha médií. Současný trend diktuje odklon od chemického složení kosmetiky a je to moc dobře.

Lidovky.cz: Co používáte vy sama?

Samozřejmě používám naše výrobky, výhradně. Věřím tomu, že je to dobrá kosmetika. Nejvíce mě teď baví naše nové perly pro dokonalou pleť, protože mám po nich prostě… dokonalou pleť. (směje se)

Lidovky.cz: Všechno si děláte samy, včetně vizuální podoby vašich produktů. Jak to máte rozdělené? A kdo má poslední slovo?

Mnoho věcí děláme spolu. Ale takové základní rozdělení máme. Maminka má na starosti výrobu a vývoj nových produktů a já design a komunikaci. Ale radíme se ve všem a asi není krok, o kterém bychom spolu nemluvily předtím než ho uděláme.

Lidovky.cz: Kdo pro vás vyrábí dřevěné obaly?

Část obalů pro nás vyrábí jedna malá soustružnická firma. Se změnou názvu jsme ale zavedly ještě jednu změnu. Obaly na pleťové krémy už nemají plastový vnitřek. Nahradily jsme jej skleněným z ekologických důvodů. Snažíme se plast eliminovat v té největší možné míře.

Lidovky.cz: Co jste dělaly než jste se rozhodly začít vyrábět vlastní kosmetiku?

Maminka vyráběla kosmetiku pro jiné značky a já jsem pracovala pro banku v oddělení, které se staralo o životní styl velmi bohatých lidí. Zařizovala jsem pro ně lukrativní a těžko dostupné věci, organizovala dovolené a večírky, obstarávala jsem pozvání na prestižní kulturní nebo sportovní události ve světe a mnoho jiných věcí. Byla to celkem zajímavá práce.

Lidovky.cz: Vaše maminka byla také módní návrhářka, věnuje se tomu ještě?

Už ne, myslím, že tuto etapu má definitivně za sebou. Byly to ale hezké roky, měla jsem ráda období, kdy se mamince dařilo. Bylo to živé, kreativní a stále se něco dělo. Měla jsem díky tomu možnost poznat mnoho zajímavých a známých lidí, cestovat a měla jsem šatník, o kterém jsem snila. Když se ohlédnu, určitě mě toto období velmi zásadně ovlivnilo.

Lidovky.cz: Co všechno máte teď ve svém portfoliu za výrobky?

Máme ucelenou řadu, která se používá na pleť i tělo. Dohromady už je to 22 druhů výrobků a plánujeme další, baví nás to.

Lidovky.cz: Zajímáte se o životné prostředí. Co myslíte, že je hlavním problémem současného světa?

Současná situace mě trápí velmi. Vždy jsem přírodu milovala a bolí mě vidět, kam jsme planetu, my lidé, dostali. Je to doslova alarmující stav a jestli se ve velmi krátkém čase nezmění náš přístup k životu a k přírodě, je klidně možné, že naše děti budu žít v mnohem náročnějších podmínkách. Na zemi budou místa, kde už nebude možné žít kvůli extrémním teplotám kvůli změnám klimatu. Obávám se, že začnou nepokoje a migrace lidí, kteří se budou muset stěhovat kvůli nesnesitelným životním podmínkám. Takže si myslím, že největším problémem současného světa je lidská lhostejnost a extrémní konzum. A s tím souvisí sobeckost lidí. To kvůli ní jsme na nejlepší cestě zdevastovat planetu. A lidé často nejsou ochotni polevit ze svého komfortu, aby tím přispěli k lepším podmínkám na světě.

Lidovky.cz: Kdybyste mohla, co byste na světě změnila?

Změnila bych hodně věcí, odstranila války, hlad, podpořila možnost odborné lékařské pomoci a vzdělávání dětí v rozvojových zemích a změnila přístup k planetě zemi. Ale v mé moci to bohužel není. Co ale můžu udělat? Měnit svět k lepšímu kolem sebe, nakupovat potraviny, které vypěstovali lidé v Česku, kupovat „etické“ oblečení a drogerii. Na Vánoce jsme si pořídili stromek v květináči. Teď s manželem zvažujeme, že si uděláme jeden týden v měsíci veganský. Když začneme postupně, za chvíli to bude pro nás přirozené. Nemusíme vždy dělat hned razantní změny, stačí jít krůček po krůčku a za nějaký čas bude svět jiný, já doufám, že lepší.