Současné umění je dostupnější. Profil sběratele se za posledních sto let změnil, nemusíte být milionář

Profil sběratele se za posledních sto let hodně změnil. Na sbírání umění, designu nebo třeba starých bicyklů nemusíte být milionářem. Své o tom ví i Iva Bízová, která stojí za vznikem umělecké sbírky Kojoon věnované nejnovějším trendům v současném výtvarném umění. Kromě výše zmíněného sbírá i fotoaparáty a kamery Meopta a kabelková rádia Tesla.

Tento rok se ale sběratelka zaměřuje na návštěvy ateliérů českých umělkyň, do kolekce Koojon tak přibyly dvě série děl umělkyň současné mladé generace, zatím konkrétně malby Alžběty Krňanské a sochy Terezy Štětinové, které se vyznačují specifickým ženským pohledem i svébytnou vnímavostí, která reflektuje jejich život i aktuální dění ve světě. Proč se vyplatí investovat do děl současných umělkyň a umělců a co to přináší celé společnosti?



Lidovky.cz: V čem se podle vás role sběratele změnila?

Bízová: Myslím si, že sběratel umění má nyní větší možnost být v přímém kontaktu s umělci. Může navštěvovat ateliér nebo sledovat jejich práci online. Koojon vznikal intuitivně, vybírali jsme do sbírky díla autorů, kteří nás vizuálně oslovili a se kterými jsme si osobnostně rozuměli. Nejpočetněji zastoupená je v kolekci aktuálně generace absolventů pražské UMPRUM věnující se kontinuálně novým formám abstraktní malby.

Jedná se o série obrazů od Davida Krňanského, Martina Lukáče, Matyáše Maláče nebo Julia Reichela, se kterými jsme stále v kontaktu. Tradičně si sběratelé kupují umění přes galeristu, staré umění se nakupuje přes aukční domy. Oslovit umělce napřímo je samozřejmě náročnější a je to větší práce, ale nás ten přímý kontakt baví. Nicméně i do Koojona jsme nyní přizvali kurátora Pavla Kubesu, který bude sbírku rozvíjet. Letošní rok jsme společně navštívili již několik ateliérů skvělých českých umělkyň na jeho doporučení.