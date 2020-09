Střepy z ulice. Fotograf vyrobil šperky z výloh rozbitých při nepokojích po smrti George Floyda

Americký fotograf Paul Chelmis se svou přítelkyní Jing Wenovou vyrobili kolekci šperků z rozbitých výloh jako připomínku nepokojů, které nastaly po smrti George Floyda. Výtěžek z prodeje šperků chtějí věnovat hnutí Gibbes Museum of Art.

Večer 30. května vystřídaly poklidné protesty za uctění památky George Floyda divoké nepokoje, při kterých bylo poničeno mnoho obchodů v ulici King Street ve městě Charleston. Fotograf Paul Chelmis spolu se svou přítelkyní Jing Wenovou vše sledovali prostřednictvím živého přenosu na Facebooku ze svého domu ve městě Summerville.

Během protestů byly k zásahu nasazeny pořádkové jednotky, které pochodovaly centrem města právě ve chvíli, kdy do výloh létaly kameny a cihly a vzduch byl prosycen slzným plynem.



Chelmis jako fotograf litoval, že nemůže být na místě a vše dokumentovat. Díky tomu měl však získat na věc i jiný pohled. Oproti mnoha lidem, kteří nepokoje okamžitě odsoudili a označili za neomluvitelný a brutální čin.

„Viděl jsem v tom všem vlastně přirozenou reakci. Jde o výsledek naší bezohlednosti. Místo, abychom se soustředili na to, jak jsou tihle lidé hrozní, měli bychom přemýšlet, jak takovým událostem do budoucna předejít,“ řekl Chelmis serveru Post and Courier.

Uklizené střepy

Chelmis se svou přítelkyní celou noc přemítali o událostech toho dne, až se dostali k myšlence, že by mohli i z něčeho tak násilného vytvořit něco dobrého, co bude připomínat hlubší problémy, které za vším stojí. Přišli tak s nápadem použít střepy z rozbitých výloh na výrobu něčeho krásného.



Dalšího rána se tak vydali na místo nepokojů, aby se zapojili do komunitního úklidu místa, a přitom nasbírali spoustu skleněných střípků, kterými byly posety ulice. V té době se již oba věnovali ruční výrobě šperků. Chelmis předtím absolvoval kurz šperkařství a jeho přítelkyně Wenová vystudovala obchodní školu a je navíc velkou milovnicí šperků.

Horská voda

Nepokoje v Charlestonu tak inspirovaly jejich první kolekci šperků. Ve svém studiu vytvořili ze střepů přívěsky, náramky, prsteny a náušnice. Jejich nezisková společnost již předtím měla své jméno, a to Shan Shui. Tento název je inspirován čínskými kořeny Jing Wenové a v překladu znamená „Horská voda“.



Wenová jako čínská občanka s trvalým pobytem ve Spojených státech nikdy předtím nic podobného, jako byly nepokoje, nezažila. „Mou první reakcí, když jsem slyšela o zapálení mineapolisské policejní stanice, bylo zmatení. Proč zapalovat budovu? To nemůže nikomu pomoci. Posléze jsem i ale uvědomila, že vůbec nejde o tu budovu, ale o to, aby někdo začal poslouchat ty, kteří byli po mnoho let přehlíženi.“

Chelmis a Wenová chtěli dosáhnout toho, aby jejich konečný produkt pomohl podpořit hlas afroamerické menšiny a zároveň přispěl ke změně k lepšímu. Ke spolupráci tak přizvali jejich společnou přítelkyni a známou hudebnici Kaniku Mooreovou ze skupiny Doom Flamingo. „Když za mnou oba přišli, opravdu jim šlo o to, aby byla kolekce dobře vnímána,“ řekla zpěvačka. Mooreová projekt plně podpořila, a to hlavně poté, co se tvůrci rozhodli, že každý ze šperků pojmenují po některé z nevinných obětí, které byly zabity policií.

Šperky tak ponesou například jméno The Tamir (Rice), The Ezell (Ford), The Tanisha (Pughsleyová), The Trayvon (Martin), The Gabriella (Nevarezová), The Breonna (Taylorová), The Eric (Garner) a The Elijah (McClain). Celá kolekce pak byla pojmenována „Wear Thier Names“ (v překladu „Noste jejich jména“). Jde o připodobnění ke sloganu hnutí Black Lives Matter „Say Their Names“ (v překladu „vyslovte jejich jméno“). Zisk z prodejů šperků pak půjde přímo národnímu hnutí From Privilege to Progress, které se snaží pomocí sociálních sítí vyvolat celospolečenskou debatu ohledně rasových problémů.

Poté co jasně vytyčili svůj koncept, vrhli se Chelmis a Wenová do tvory celkem osmi kusů šperků. Skleněné střípky pak Chelmis různě upravoval, brousil, zahříval nebo vkládal do epoxidové pryskyřice. Křehké kousky poté zasadil do stříbrných kousků. Šperky jsou baleny do ekologických obalů, bez použití plastů, a u každého kousku je vzkaz kupujícímu ručně psaný na recyklovaných kouscích bavlny.

Podpora hnutí

Příspěvky Wenové na sociálních sítích záhy přitáhly pozornost ředitelky Gibbesova muzea umění nacházejícího se přímo v Charlestonu. Dle jejích slov jí nejdříve zaujal krásný design a zručnost, která byla potřeba při výrobě těchto šperků. Až poté se dozvěděla o příběhu, který se za výrobou této kolekce skrývá. Muzeum proto neváhalo a zařadilo kolekci šperků do nabídky, čímž chce vyjádřit podporu místní komunitě.



Kolekce Gibbes Museum of Art neziskové společnosti bude k dostání v nejbližších dnech na e-shopu Gibbesova muzea. Z dosavadních prodejů pak lze říci, že o šperky je velký zájem. Jde však o limitovanou edici, neboť brzo již nebudou k dostání žádné střepy z ulice King Street. Pokud se prodají všechny kousky, které Chelmis a Wenová vyrobili, vydělají tak pro hnutí Gibbes Museum of Art celkem 20 000 dolarů.