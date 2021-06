Z ekodesignu bude za několik let standard. Se selským rozumem si v něm ale nevystačíme, říká Eliška Knotková

Když se dáte do řeči s designérkou, asi nečekáte, že vás zavede do scifi světa, kde se podrážky bot vyrábí ze sinic a domy zateplují houbovým myceliem. Ani, že dostanete rychlokurs cirkulární ekonomiky a posuzování životního cyklu plastových tašek. Eliška Knotková se ale zkrátka dívá na design trochu jinýma očima a vidí v něm nové výzvy i nové možnosti.

Lidovky.cz: Když si o vás člověk začne vyhledávat informace, dozví se, že „propojujete design s analytickým přístupem k environmentálním výzvám“. Co si pod tím má laik představit?

Analytický přístup znamená, že se při navrhování produktu snažíme řídit objektivními daty. Nespoléháme se na intuici, domněnky a často oslavovaný selský rozum. On se totiž může často mýlit, protože problematika vlivu naší činnosti na životní prostředí je neuvěřitelně komplexní.

Lidovky.cz: Jaké zásady tedy při vaší práci dodržujete?

Věřím, že aby byl design opravdu ohleduplný k životnímu prostředí, je potřeba vycházet z informací získaných metodou, které se říká Life Cycle Assessment neboli LCA. Je to vědecká metoda, která nám umožňuje přesně vyčíslit environmentální dopady výrobku napříč jeho celým životním cyklem. Od těžby surovin, přes zpracování materiálů a výrobu samotného produktu, po balení, dopravu, užívání až po likvidaci. LCA nám pomáhá identifikovat oblasti životního cyklu produktu, kde dochází k nejvýznamnějším dopadům na životní prostředí. Odborně se jim říká environmentální hotspoty. Na ty se pak můžeme při navrhování zaměřit a nasměrovat energii, čas i finance tam, kde to přinese reálné a měřitelné zlepšení. LCA navíc umožňuje provést srovnání několika variant výrobků nebo například materiálů, které plní stejnou funkci a vybrat tu šetrnější.

Lidovky.cz: Co vás k takto složitému tématu udržitelnosti přivedlo?

Určitě mě v tomto směru ovlivnili rodiče, kteří jsou oba veterináři a od dětství mě vedli k ohleduplnosti vůči přírodě. Už v rámci studia fashion designu mi připadalo přirozené hledat cesty, jak navrhovat produkty s co nejnižšími negativními dopady. Po ukončení studia mě můj zájem o udržitelný design dovedl do britské značky veganských bot Bourgeois Boheme, kde jsem sbírala praxi jako designérka.

Lidovky.cz: Takže jste udržitelný styl designu držela hned od začátku?

Ano i ne. Dnes vidím, že jsem tehdy měla poměrně vágní představu o tom, co udržitelný design reálně znamená. To se změnilo ve chvíli, kdy jsem začala pracovat v centru pro inovativní materiály matériO Prague. Sice jsem se na několik let vzdálila od designu, ale získala jsem příležitost ponořit se naplno do témat souvisejících s udržitelností, cirkulární ekonomikou a ekodesignem. Nakonec mě tak zaujaly, že jsem se vrátila ke studiu. Zapsala jsem se na Fakultu technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze, kde u docenta Vladimíra Kočího studuji právě propojování designu s analytickou metodou LCA.

Lidovky.cz: Budete jedna z přednášejících na nadcházející konferenci TEDxNárodní zaměřené na hledání řešení klimatické krize. Jak k němu mohou materiály přispět?

Materiály jsou všude kolem nás. Doslova tvoří naši realitu a spotřebováváme jich obrovské množství. Studie Circularity Gap Report 2020 uvádí, že je to ročně až 100 miliard tun. Takové množství samozřejmě znamená stejně obrovskou spotřebu energie, znečištění spojené s těžbou surovin a zpracování materiálu a velké množství odpadu, jakmile životnost produktu skončí. Způsob, jakým s materiály zacházíme, v sobě skrývá velký potenciál pro změny k lepšímu.

Eliška Knotková Eliška Knotková v současnosti působí v Balance is Motion, kde se věnuje propojování designu s analytickým přístupem k environmentálním výzvám. Dlouhodobě se zabývá inovativními materiály a pomáhá klientům napříč odvětvími nacházet vhodná materiálová řešení s ohledem na životní cyklus produktu. Jako lektorka a konzultantka působila v centru pro inovativní materiály matériO Prague. Stojí za nápadem a organizací mezinárodní konference Sketch the change!, zaměřené na cirkulární ekonomiku v designu, módě a architektuře.

Lidovky.cz: Když začneme používat čísla v miliardách tun a mluvit o těžbě surovin a životních cyklech, tak normální člověk může nabýt dojmu, že na tak velký proces sám nemůže mít vliv. Je to tak? Nebo může i jednotlivec v oblasti materiálů něco změnit?

Máte pravdu, že problematika využití materiálů je tak složitá, že se často dopracujeme k kontraintuitivním závěrům. Například to, že je materiál biodegradabilní, přírodního původu nebo třeba recyklovatelný samo o sobě nic nevypovídá o dopadech finálního výrobku na životní prostředí. Plast může být v některých případech šetrnější variantou než papír. Stejně tak lokálnost daného materiálu může, ale nemusí hrát roli. Právě proto je potřeba pracovat s daty, která nám ukážou, na co je třeba se u daného výrobku zaměřit. Pokud nemáme zmapovaný jeho celý životní cyklus, jen těžko se můžeme rozhodovat opravdu zodpovědně.

Lidovky.cz: To ale zní spíše jako úkol pro výrobce a designéry.

Přesně tak. Od jednotlivců nelze očekávat, že se stanou experty na materiály nebo environmentální udržitelnost. Jako spotřebitelé můžeme přispět ke změně třeba tím, že budeme vyžadovat po výrobcích co největší transparentnost. Největší dopad ale bude mít, když budeme konzumovat s rozmyslem a vyhneme se nepromyšleným a spontánním nákupům. Je velmi důležité vybírat si produkty, ke kterým budeme mít vztah, budeme o ně pečovat a používat je co nejdéle. Právě prodloužení životnosti produktu má velký vliv na snížení negativních dopadů na životní prostředí. Když budeme kus oblečení nosit dvakrát déle, snížíme jeho uhlíkovou stopu skoro o polovinu.

Lidovky.cz: Zlepší environmentální dopad materiálů nové vynálezy? Podrážky bot ze sinic, budovy z houbového mycelia nebo textilie barvená bakteriemi?

Všechny materiály, které jste zmínila, mají jedno společné: Na jejich vzniku se podílí živé organismy. V nich se opravdu nachází značný potenciál, jelikož pro svou práci toho často nepotřebují mnoho. Například u mycelia stačí použít odpadní biomasu, kterou podhoubí postupně proroste, zpevní ji a vytvoří tak kompozitní materiál, nehořlavý a s výbornými izolačními vlastnostmi. Bakteriemi barvená textilie zase spotřebovává výrazně méně vody než konvenční procesy barvení. Většina těchto materiálů s sebou ale nese i jisté nevýhody. Výroba myceliové izolace trvá poměrně dlouho a finančně se proto zatím nevyplatí. Textilie obarvená bakteriemi nám zase nezaručí stálobarevnost, na kterou jsme zvyklí.

Lidovky.cz: Dostanou se tyto nové materiály svým využitím někdy na úroveň těch nyní nejpoužívanějších? Mají třeba šanci nahradit plasty?

Věřím, že některé ano. Například alternativa kůže na bázi mycelia Mylo je toho příkladem. Díky investicím od několika velkých společností se ji podařilo posunout od konceptu k reálně použitelnému materiálu. Zároveň si nemyslím, že náhrada plastů musí být náš ultimátní cíl. Vždy záleží na konkrétní aplikaci a plasty určitě mají své nezastupitelné místo. Záleží hodně na tom, jak s nimi zacházíme.

Lidovky.cz: Mimochodem, jaký materiál máte vy sama nejraději?

Materiál PineSkins. Je vyrobený z vyčiněné borovicové kůry a díky tomu krásně voní. Je to takový skoro až aromaterapeutický materiál.

Lidovky.cz: Jak jsou na tom s novými materiály české firmy? Jsme připraveni začít více přemýšlet o cirkulární ekonomice a ekodesignu?

Asi takto: Jsou k tomu stále více nuceny svými zákazníky. Ovšem ne vždy si ví rady, jak tuto problematiku zdárně uchopit.

Lidovky.cz: A Češi samotní?

Je možné, že se pohybuji v sociální bublině, ale jsem optimistická a domnívám se, že naše společnost přestává být k tématu udržitelnosti lhostejná.

Lidovky.cz: Takže váš výhled do materiálové budoucnosti je optimistický?

Věřím, že v rámci několika let se z ekodesignu stane naprostý standard. A že aspekt environmentální udržitelnosti budeme brát v potaz už v prvotní fázi návrhu produktu stejně samozřejmě, jako nyní řešíme funkci nebo estetiku. Osobně doufám, že bude naše rozhodování řízeno relevantními daty a ne pouze domněnkami.