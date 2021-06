Zapomeňte na televizní stěnu. Moderní televizi můžete klidně umístit doprostřed místnosti

Televize poslušně stojící u zdi je passé. Tu od Samsungu jménem The Serif můžete s klidem postavit doprostřed místnosti, na stůl nebo na poličku a hýčkat si ji jako objet d’art.

ADVETORIAL

Vzpomínáte si na tu epizodu z Přátel, kde se Joye nevěřícně podivoval nad tím, jak se dá uspořádat obývací pokoj, když v něm chybí to hlavní, tedy televize? „A kam teda směřuje všechen nábytek?“ ptal se nechápavě.



Máme pro vás dobrou zprávu: odpověď na tuhle otázku už nemusíme řešit. Svět televizí a jejich designu se totiž posouvá mílovými kroky, a mění tak pojetí těchto každodenních společníků v našich domácnostech.

Obývací pokoje dnes už nemusíme otrocky uspořádávat podle toho, k jaké zdi jsme se rozhodli umístit televizi s cílem skrýt nevzhledné a v interiéru rušivé kabely. Televize klidně mohou zastávat funkci obrazů a viset nenápadně na zdi nebo stát uprostřed pokoje a po místnosti cestovat podle toho, jak se to zrovna jejich majitelům hodí.

Co je ale nejdůležitější – televize, stejně jako další technologičtí pomocníci v domácnosti, dnes už nejsou objekty, které slouží „jen“ svému primárnímu účelu. Fakt, že dnes většina z nás tráví doma více času než kdy jindy, totiž umocňuje základní princip průmyslového designu, a to že by všechny produkty měly kromě funkčnosti bodovat i na poli estetiky.

Na nožičkách

Pojďme si to ale ukázat na konkrétním příkladu. Televizi The Serif, jež vzešla z návrhu proslulého francouzského sourozeneckého dua Ronana a Erwana Bouroullecových, kteří navrhují pro přední designérské firmy, jako je Vitra, Ligne Roset, Flos, Hay nebo Kartell, lze v obývacím pokoji díky unikátnímu a nadčasovému designu umístit bez nadsázky kamkoliv.

Chytře řešený a stabilní rám, který se vyrábí v bílé a šedomodré barvě, umožňuje postavit televizi na poličku nebo třeba mezi knížky v knihovně. „Když něco navrhujeme, snažíme se integrovat objekt do jeho okolí stejným způsobem, jako když se čaj vstřebává do horké vody, když jej vložíte do šálku,“ vysvětluje Erwan Bouroullec. „Elektronická zařízení by měla zapadat do prostředí stejně jako jakýkoliv jiný interiérový objekt,“ dodává.

I proto jsou součástí balení speciálně vytvořené kovové nožičky, vlastně takový originální stojan, díky kterému můžete televizi udělat místo klidně uprostřed pokoje a pohybovat s ní podle potřeby. Kromě samotného designu navíc designérské duo vytvořilo souznící motivy na obrazovku inspirované přírodou.

Ať už se však člověk rozhodne televizi The Serif umístit kamkoliv, její horní část ochotně poslouží jako podložka pro pokojovou rostlinu, rámeček s fotkou, sošku či jiný bytový doplněk. Zkrátka ta nejlepší technologická kvalita v uměleckém balení.

Chytré funkce i obal

Flexibilitou umístění to ale u tohoto kousku nekončí. Televize The Serif se pyšní QLED technologií s rozlišením 4K UHD a schopností reprodukovat stoprocentní objem barev.

Má také chytrou funkci Adaptivní obraz, která dokáže přizpůsobit jas a kontrast podle aktuálních světelných podmínek v místnosti, automatické zesílení hlasu zase detekuje rušivé zvuky a upravuje hlasitost tak, aby divákům neuniklo nic důležitého.

A nebyla by to televize nové generace, kdyby nenabízela propojení s dalšími chytrými zařízeními. Technologie NFC umožňuje pouštět hudbu přímo z telefonu. Stačí, když jej přiložíte na rám televizoru.

Potěšení z nové televize si ale užijete už při jejím vybalování. Samsung se totiž zavázal ke snižování odpadů při výrobě a všechny lifestylové televize dodává v ekologickém balení, které lze upcyklovat: obal je předem nařezaný a vy si z něj můžete vyrobit třeba poličku, konferenční stolek nebo domeček pro svého domácího mazlíčka