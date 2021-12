Pokud máte v receptu 250 gramů vajec, je to důležité, zvažte je, říká světově uznávaná cukrářka Mirka Van Gils Slavíková

Mirka je vzácný živočišný druh. Jakmile vkročí do místnosti a pronese první slova, vlna energie vás zarazí zpátky do křesla, z něhož jste právě na uvítanou vstali. A vám dojde, že máte co dočinění s výjimečností. Ale přece nebudu předbíhat!

Kdo je vlastně Mirka van Gils Slavíková? Mimo mnohé jiné držitelka prestižního francouzského titulu Profesorka cukrářského umění a vítězka několika cukrářských olympiád včetně Velké ceny Paříže. Pekla pro Condoleezzu Riceovou, Angelu Merkelovou a Nelsona Mandelu, Karla Gotta i Daniela Craiga. Přesto jsem o ní ještě před dvěma lety neměl nejmenší tušení. Asi že jsem před těmi dvěma lety nerozeznal hladkou mouku od hrubé a mé kulinářské pokusy končily bezmála výjezdem hasičů. A pak, pak svět ochromila pandemie.

Nevzpomínám si, shodou jakých dalších, pro mě tehdy jistě obskurních náhod se stalo, že jsem jednoho zimního večera seděl u televize a sledoval pořad Peče celá země. Ale najisto vám povím, že to byla láska na první pohled. Porotkyně s růžovými vlasy, jejíž jméno jsem ještě ani neznal, odborným okem i jazykem hodnotila díla soutěžících. Byla nekompromisní, ale zároveň vtipná a motivující; ve svém oboru evidentně špička, přesto tolik lidská.

Sledovat ji nebylo pouze zábavné, bylo to fascinující. Následující týdny jsem byl svědkem toho, jak Mirka divákům prostřednictvím televizní obrazovky dodává, co jsme všichni během prvního lockdownu tolik potřebovali. Ryzí radost.

Dnes ji jen na Instagramu sleduje přes 66 tisíc lidí a věřte mi, zdaleka ne pouze proto, aby se od ní naučili rozeznávat mouku.

Přijde mi to jako takové štěstí v neštěstí. Dotočila jste pořad Peče celá země na podzim roku 2019. Ve chvíli, kdy se vysílal, jsme byli všichni zavření doma a zkoušeli péct banana bread.

Vzpomínám si, jak jsem zde ještě měla naplánované nějaké aktivity spojené s pořadem, a jen co jsem 8. března odjela, vše se zavřelo. Celá Evropa začala bláznit po mouce a droždí a já si říkala, co s tím budou ti lidé dělat? Vždyť jim to sežerou moli! S Davidem (Brázdou, Mirčiným manažerem) jsme se shodli, že by bylo dobré péct online, když nemůžeme pořádat živé kurzy, a tak vzniklo Mirka Studio.