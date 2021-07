Francouzské trhy letos doplní i květinové. Chtěli jsme kromě jídla přivézt něco krásného, říká organizátor festivalu

Francouzské trhy mají typickou atmosféru, které se ty české jen tak nevyrovnají. Pokud nevíte, o čem je řeč, můžete ji zažít na pražské Kampě, kde se koná už 14. ročník. Letos ozdobený i trhy květinovými. „Lidé obecně milují krásné věci a květiny rozhodně krásné jsou, k tomu ztělesňují také smyslnost a pomáhají lidem navodit dobrou náladu, pro nás tedy jasná volba. Původní květinový trh vznikl v Paříži na počátku 19. století a od počátku je to velmi jedinečné a magické místo, které přitahuje pozornost nejen vystavovatelů, ale také široké veřejnosti,“ říká organizátor Francouzského festivalu Thomas Bouton.

Lidovky.cz: Francouzský trh je tradiční akce, která se na Kampě koná již po čtrnácté, co vás inspirovalo k tomu přivést kus Francie také do Prahy?

V první řadě mi to strašně chybělo. Ve Francii jsem byl zvyklý chodit na trh alespoň jednou týden. Je to místo, kde seženete sezonní produkty, můžete mluvit se samotnými výrobci a pěstiteli, potkávat se s dalšími lidmi. V době, kdy jsem s francouzským trhem začínal, v Praze moc venkovních akcí zaměřených na gastro nebylo, vlastně ani farmářských trhů. Chtěl jsem to změnit a vnést do Prahy atmosféru a život, které trhy přinášejí.

Lidovky.cz: Letošní ročník je inspirován květinami a typickým francouzským květinovým trhem - tzv. „marché aux fleurs‟ - jak vznikl? Odkud tradice pochází?

Kromě dobrého jídla a pití jsme chtěli hostům letošního ročníku přinést ještě něco navíc. Lidé obecně milují krásné věci a květiny rozhodně krásné jsou, k tomu ztělesňují také smyslnost a pomáhají lidem navodit dobrou náladu, pro nás tedy jasná volba. Původní květinový trh vznikl v Paříži na počátku 19. století a od počátku je to velmi jedinečné a magické místo, které přitahuje pozornost nejen vystavovatelů, ale také široké veřejnosti. Část tržiště se nachází pod širým nebem a část se ukrývá v pavilonech, které byly postaveny před více než sto lety. Zde si mohou návštěvníci zakoupit čerstvé řezané květiny, pokojové rostliny, ale také venkovní rostliny či keře. Trh je velmi fotogenický a oblíbeným cílem procházek nejen turistů, ale také místních obyvatel.

Lidovky.cz: Na co dalšího budete návštěvníky lákat, máte nějaké novinky?

V letošním roce chceme návštěvníkům dopřát ještě rozmanitější gastronomický zážitek, proto jsme se rozhodli snížit počet stánků s různými nápoji a vínem a přidat více francouzských lahůdek. Hosté se mohou těšit na novinky v podobě kachních specialit nebo širokou nabídku různých odrůd oliv z oblasti Provence. Návštěvníky také čeká trochu jiný hudební program, než na který mohli být zvyklí z minulých let. Na trhu poprvé zazpívají jazzové zpěvačky Petra Ernyei a Petra Fišerová. V pátek večer se představí Charlie One, zpěvačka populární české kapely Ohm Square, která vystoupí s velmi osobitým repertoárem plným jazzových písní a francouzského popu a spolu s ní další vynikající hudebníci.

Lidovky.cz: Co byste čtenářům doporučil na trhu určitě ochutnat, máte nějakého osobního favorita?

Určitě bych doporučil ochutnat sýrové talíře z Fransýr. Právě Fransýr je podnik, za který jsem opravdu rád, že ho v Praze máme. Nabízí širokou škálu vynikajících francouzských sýrů, na kterých by si pochutnal i rodilý Pařížan. Absolutně božské jsou také tradiční sušené klobásy (Saucisson) s černým lanýžem, ty jsou opravdu delikátní. Návštěvníci by také určitě neměli minout šneky s burgundskou omáčkou, k tomu růžové víno z Korsiky a na závěr bych doporučil ochutnat něco z širokého výběru ústřic.

Lidovky.cz: Dotkla se vás nějak koronavirová pandemie? Na rozdíl od jiných akcí a eventů se Vám podařilo trh zorganizovat nejen letos, ale také minulý rok. Jaká jste v této souvislosti nastavili opatření?

Samozřejmě nás pandemie také ovlivnila, nicméně jsme měli velké štěstí a podařilo se nám trh již podruhé zorganizovat a uskutečnit v době, kdy epidemie výrazným způsobem zpomalila a ustoupila a kdy je možné, byť za přísnějších bezpečnostních opatření, akci konat. Samozřejmě se řídíme všemi vládními nařízeními, která kladou důraz především na dodržování dostatečných rozestupů a samozřejmě přísnou hygienu.

Lidovky.cz: Jaký mají Češi obecně vztah k francouzské kuchyni? Našli si cestu ke šnekům a žabím stehýnkám?

Myslím si, že Češi už si cestu k francouzské kuchyni našli, ale více než žabím stehýnkům dávají přednost burgundským šnekům, kteří patří mezi nejoblíbenější pochoutky na Francouzském trhu.

Lidovky.cz: Našel byste nějaké společné prvky české a francouzské kuchyně?

Společným prvkem obou kuchyní je zvěřina, která vyžaduje dlouhý proces přípravy, jedná se například o přípravu kance nebo jelena. Naopak hlavní rozdíl mezi českou a francouzskou kuchyní vidím především ve způsobu přípravě zeleniny.

Lidovky.cz: Máte nějaký tip, kam si zajít v Praze na francouzské delikatesy? Kam je chodíte nakupovat vy?

Osobně bych doporučil navštívit obchod Fransýr v pasáži Lucerna, kde můžete ochutnat nejen skvělé sýry, ale také víno a vybrané uzeniny, to samé platí také o obchůdku Le Marché, který se nachází blízko náměstí Jiřího z Poděbrad. Pokud dáváte přednost sladkým chutím rozhodně Vás nezklame Café Millème v centru Prahy nebo Pekárna Nostress. Na oběd či k večeři bych doporučil vyrazit do Bistro à Table! na Praze 6 nebo Atelier Red & Wine, která se nachází na pražském Smíchově.