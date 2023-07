Jak na osvěžující jogurtový krém, poradí cukrářka

Jogurtový krém

Budete potřebovat:

200 ml smetany ke šlehání

200 g cukru krystal

14 g plátkové želatiny

600 g řeckého bílého jogurtu (jogurt musí být s vysokým podílem tuku)

(Uvedené množství odpovídá náplni na jeden dort o průměru 20 cm.)

Nejprve připravíme plátkovou želatinu. Vložíme ji do studené vody (ve vlažné či teplé vodě by se rozpustila). Mezitím do menšího hrnce nalejeme smetanu a přisypeme cukr. Směs zahříváme do bodu varu. Potom přidáme vyždímanou želatinu a odstavíme ze sporáku.

Vše dobře promícháme. Mezitímco smetana chladne, dáme do šlehací mísy jogurt a začneme jej šlehat na střední rychlost. Směs ze smetany postupně přidáváme do jogurtu, až když zchladne, může mít maximálně 43 stupňů. Po zašlehání stroj vypneme a vše ještě zapracujeme metlou. Takto hotový krém můžeme rovnou dávkovat na připravený korpus.

Pokud se rozhodnete z tohoto receptu udělat zmrzlinu, snižte množství želatiny a cukru v krému. (Podle chuti může být cukru cca 120 g a želatiny 8 g.) Hotový krém je možné rovnou dávkovat do připravených formiček na dětské nanuky. Doporučuji dětem do zmrzliny přidat nějaké ovoce nebo nanuk v samotném závěru namočit do čokolády. V tomto případě je ale třeba do rozpuštěné čokolády přidat kapku tuku.