Super rychlý a jednoduchý recept. Jak na rybízový koláč, poradí cukrářka

Rybízový koláč

Budete potřebovat:

600 g hladké mouky

200 g cukru krystal

rybíz (červený, černý nebo směs)

120 g rozpuštěného másla

1 ks prášku do pečiva

200 ml mléka

60 g vaječného žloutku

90 g vaječného bílku

Do větší mísy dáme hladkou mouku, cukr a prášek do pečiva. Ingredience spolu zamícháme a následně k nim přidáme rozpuštěné máslo, vaječný žloutek a mléko. Vše zamícháme. Vedle ve šlehací míse mezitím vyšleháme bílky do pevného sněhu, který lehce vmícháme do těsta. Přidáváme jej postupně, aby těsto nespadlo.

Poté, co máme vše promíchané, přendáme těsto do připravené koláčové formy. Následně je zasypeme přebraným a omytým rybízem bez stopiček a vložíme do trouby. Pečeme v předehřáté troubě na 175 stupňů přibližně 30 minut. Během pečení koláč kontrolujeme. Hotový koláč necháme vychladnout. Poté servírujeme posypaný moučkovým cukrem a vyšlehanou šlehačkou. A kdo má v lednici vanilkovou zmrzlinu, může ke koláči kopeček přidat.

Pokud chcete koláč v drobenkové verzi, smíchejte máslo, krupicový cukr a polohrubou mouku. Krupicový cukr a máslo má být ve stejném množství, polohrubé mouky musí být dvojnásobek (poměr 1:1:2). Drobenkou posypeme rybíz těsně před pečením.