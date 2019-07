Chystáte se na dovolenou se psem? Nezajištěný mazlíček v autě může stát víc než pokuta za porušení zákona

Chystáte se na dovolenou se psem? Tady je několik pravidel, která byste měli dodržet, pokud chcete cestovat bezpečně a bez pokut.

Cestovat se psem sebou nese velkou zodpovědnost, nejen vůči němu a posádce auta, ale také ostatním řidičům. Psa byste měli nejen správně zajistit, také jeho přítomnosti v autě přizpůsobit celkový způsob vaší jízdy.

Jak psa přepravovat bezpečně?

Během cesty autem by váš pes rozhodně neměl sedět na přední sedačce a ni se volně pohybovat v prostoru. Ideální je vyhradit mu zavazadlový prostor. Pakliže s vámi pes cestuje uvnitř auta na zadním sedadle, měl by být připoutaný do bezpečnostního postroje a dělat zastávky častěji, aby se mohl vyvenčit a proběhnout.

„Když máte psa, musíte se v mnohém uskromnit, mnoho věcí dělat jinak, ale rozhodně to není nic, co vás výrazným způsobem omezuje. Jen si musíte zvyknout na to, že musíte hlídat pravidla vstupu do konkrétní země se psem, zastavovat každé čtyři hodiny na venčení a smířit se s tím, že ne každý hotel akceptuje psa,“ říká Miroslava Kohoutová, která o cestování se psem píše blog Život se shiba-inu.

Majitelé větších aut pravděpodobně zvolí přepravu v kufru, která je pohodlnější a především bezpečná. Pes má k dispozici spoustu prostoru, cestování je pro něj komfortní, a hlavně je oddělen od zbytku posádky. Bezpečnost dále zvýšíte, když si necháte do auta nainstalovat oddělovací mříž nebo síť. Pokud se rozhodnete pro doplňkové či nastavitelné mříže, tak rozhodně nešetřete. U nekvalitní mříže riskujete, že se následkem nárazu uvolní a mohla by napáchat nepříjemné škody.



Jak převážet psa? Jak převážet psa v autě upravuje zákon o silničním provozu. Ten je ale velmi vágní a není z něj jasné, jaké je správné řešení. Definuje pouze to, že přeprava zvířete by měla být bezpečná pro všechny účastníky silničního provozu. Konkrétně: „Při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.” Pokud vás zastaví policejní hlídka a nabude pocitu, že jste zákon porušili, tak můžete dostat pokutu až ve výši dvou tisíc korun, ve správním řízení ještě o pětistovku více. Pokuty v zahraničí se mohou značně lišit.

Máte malé auto nebo z jiných důvodu nemůžete umístit vašeho chlupáče do zavazadlového prostoru? Pak umístěte psa na zadní sedadla. V ideálním případě vybavené kombinací ochranného potahu a autopásu. Potah vytvoří jakousi vanu a chrání interiér auta od znečištění. Především však zabrání psovi, aby zapadl mezi zadní a přední sedačky, anebo se mohl dostat k řidiči. Kvalita potahu se liší podle výrobce a ceny. Obyčejně však bývá protiskluzová a u lepších produktů počítejte i s nepropustností. Většina potahů je dále vybavena prostřihy pro autopásy. Ty plní stejnou funkci jako bezpečnostní pásy pro lidskou posádku.

„Kupujte pásy pouze s platnou atestací. Velmi důležitým faktorem je i správná velikost. Pečlivě si psa změřte a až poté kupte produkt. Výběrem špatné velikosti riskujete, že bezpečnostní pás nebude fungovat správně a ohrozíte tím nejen psa, ale i zbytek posádky,” vysvětluje chovatelka z e-shopu SpokojenyPes.cz Zuzana Novotná.



Zdaleka nejbezpečnější formou cestování jsou přepravky. Pro menší a velmi malá plemena volte plastové přepravky. Ty je možné na sedačce přichytit bezpečnostním pásem. Přepravku pro střední psy je možné na zadních sedačkách „zapasovat“ odsunutím přední sedačky co nejvíce dozadu a přepravka se nehne. Přepravky jsou ideální i pro velká plemena. Ty už musí být logicky v kufru. Když je pes v zavazadlovém prostoru na volno, stane se nehoda a poškodí se zadní dveře, pes uteče a vletí někomu pod auto.

Co sbalit psovi na cesty?

Pokud víte, že vaše cesta bude trvat několik hodin, tak si naplánujte pravidelné zastávky. Pejsek se potřebuje vyvenčit a osvěžit. Také by měl mít vždy přístup k čerstvé vodě. Na trhu existuje celá řada speciálních cestovních misek, které jsou lehce skladovatelné a nebudou vám zabírat tolik místa jako ty klasické. Ideálně přibalte i pelíšek nebo deku.

Známá podložka mu bude připomínat domov a nervóznější jedinci se budou při cestování cítit klidněji. Seznam „povinné výbavy” by měl samozřejmě obsahovat i vodítko, obojek a náhubek. Nezapomeňte ani na psí známku. Když se váš chlupáč zatoulá, touto maličkostí můžete zajistit, že se k vám brzy vrátí.

Se psem do zahraničí

Pokud vyrážíte se svým mazlíčkem do zemí Evropské unie, nejprve mu musíte zařídit cestovní pas. Ten vám vyřizuje schválený veterinář. V pasu musí být uvedena osoba, která pejska do zahraničí doprovází. Pokud se zvířetem jede někdo jiný, musí pak mít písemné zmocnění majitele. Pes starší 12 týdnů musí být očkován proti vzteklině, elektronicky čipován nebo tetován (to je uznáno v případě, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011). Stejně jako v případě pasu, i zde platí, že vám pomůže váš veterinář.



Existuje však i řada výjimek pro konkrétní státy. Například pokud se chystáte do Finska, musí být váš pes odčerven, a to 120 až 24 hodin před vstupem na území státu. V případě cestování za hranice Evropské unie si vždy zjistěte podmínky všech států, přes které budete cestovat, včetně konečné destinace. Před cestou samotnou se v dostatečném předstihu informujte, co vše musíte zařídit. Užitečné informace najdete například na stránkách Státní veterinární správy.

Na výlet mimo Unii

Jestliže se se psem chystáte mimo EU, mějte na paměti, že je potřeba si řádně prostudovat podmínky, které takovou cestu uvádí na svých stránkách Státní veterinární správa a vždy je dobré před cestou včas (nejméně čtvrt roku) podmínky pro stát, kam se vydáváte na dovolenou, prostudovat. Na stránkáchwww.svscr.cz najdete specifika všech zemí a odkazy, kde přesné informace najdete. Svá vlastní pravidla má asi dvacet zemí.

Pakliže má váš pes očkování proti vzteklině platné, bude muset absolvovat test na protilátky v krvi. Problém není s vycestováním do zemí mimo EU, ale návrat zpět. Odběr krve je ale potřeba zajistit s dostatečným předstihem, kontroly před cestou mohou trvat i měsíce, jedinou institucí, která vám povolení zajistí je Národní referenční laboratoř pro vzteklinu při Státním veterinárním ústavu Praha. Je to jediná schválená laboratoř pro stanovení protilátek proti vzteklině v České republice.



„Většina lidí neví, že po vystavení pasu a očkování je nutné počkat 21 dní, pak je teprve možné vycestovat. Lidé to většinou nechávají na poslední chvílí před odjezdem a pak jsou nemile překvapeni,“ dodává k problematice veterinářka Erika Košíková z veterinární kliniky VetPoint.