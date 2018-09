Lidská strava není vhodná pro kočky ani pro psy, říká odborník

To, co sníme, má přímý vliv na naše zdraví. Stejné je tomu ale i u zvířat. To, co pes či kočka sní, má přímý vliv na jejich zdraví. A následky mohou být závažné. „Označením prémiová či superprémiová krmiva se výrobce nezavazuje vůbec k ničemu, jsou to jen marketingové pojmy. Tyto pojmy mají relevanci vždy na začátku, kdy výrobci přicházejí s něčím novým,“ říká odborník na výživu psů Martin Pučálka.

Lidovky.cz: Češi patří mezi největší chovatelé psů a koček u nás? Proč si myslíte, že je tomu tak?

Musím upřímně přiznat, že nad tím jsem se nikdy výrazněji nezamýšlel. Nicméně jsem přesvědčen, že člověk zkrátka nutně přírodu k životu potřebuje a domací zvíře mu tuto potřebu zprostředkuje. My Češi jsme milovníci psů a v rámci Evropy patříme mezi země, kde je na počet obyvatel nejvíce psů, nicméně rozdíly mezi jednotlivými zeměmi nejsou tak velké a v těch zemích, kde je menší počet psů, mají lidé více koček. Je hezké mít domácího mazlička - je pro nás kamarádem, parťákem na procházky nebo na sport, společníkem ve chvílích samoty - prostě členem rodiny, který přinásí spoustu radostí.

Lidovky.cz: Co se pro vás skrývá pod pojmem: správná výživa psů a koček?

Pro mě je to určitě kvalitní strava. Pouze kvalitní strava má optimální vliv na životy psů a koček. Jsem rád, že se nám podařilo za několik posledních let přesvědčit majitele domácích mazlíčků, že strava má klíčový vliv na zdraví zvířete a na délku a kvalitu jeho života. Svezli jsme se na vlně toho, že lidé začali přikládat obecně stravě výrazně vyšší důležitost. Dnes už nikoho nepřekvapuje, že pokud se bude stravovat nevhodně, projeví se to v jeho zdravotním stavu. Pokud chci být zdravý a cítit se dobře, musím tomu přizpůsobit i stravu. A to stejné platí i psech a kočkách - a u nich možná ještě více.

Lidovky.cz: Je řazeni krmiva: superprémiové, prémiové relevantní?

Bohužel není. Označení krmiva výrobce nazavazuje vůbec k ničemu, takže jsou to jen marketingové pojmy. Tyto pojmy mají relevanci vždy na začátku, kdy výrobci přicházejí s něčím novým. My jsem v Čechách byli první, kdo zde rozšiřoval takzvaná holistická krmiva, což jsou krmiva, která vychází z principu, že výživa má být poskládána tak, aby všechno dávalo nějaký smysl a předcházelo se tak zdravotním problémům. Nicméně dnes už i tento pojem trochu více “zlidověl” a i mezi takto označenými produkty jsou rozdíly.

Lidovky.cz: Lidé dávají často zvířatům cokoliv jim přijde pod ruku. Jaký to může mít zdravotní následky u zvířat?

Jak jsem uváděl u předchozí otázky - to, co pes nebo kočka sní, to má přímý vliv na jeho zdraví, takže i ty následky mohou být velmi zásadní. Díky nevhodné stravě dnes zvířata trpí podobnými civilizačními chorobami jako velká část lidské populace - například cukrovkou, obezitou, problémy s pohybovým aparátem atd. a všechny tyto problémy jsou zapříčiněny z větší části stravou.

Lidovky.cz: Co si myslíte o kastraci koček a psů?

V tomto ohledu nejsem více vyhraněn. Kastrace určitě může eliminovat celou řadu nebezpečných chorob, takže zde skutečně jsou jasné zdravotní benefity kastrace. A pokud majitel zvířete neplánuje zvíře připustit, pak je na místě uvažovat o kastraci. K zabřeznutí dochází často neplánovaně a štěňata nebo koťata pak nekončí úplně šťastně. Nicméně se setkávám i s opačným případem, že majitel zvířete řeší kastrací chování, které není schopné zvládnout a to mi pak úplně optimální nepřipadá.

Lidovky.cz: Setkáváte se s pejskaři i chovateli koček. Vidíte v nich rozdíl v obecném přístupu k výživě?

Ano, rozdíl v přístupu k výživě u pejskařů a kočkařů je jiný. Ono je to dáno tím, že byť jsou pes i kočka oba domácími mazlíčky, jsou velmi odlišní. Kočka, pokud ji něco nechutná, jednoduše to jíst nebude. I když se toto stane čas od času i v případě psa, u psů je to z pohledu chutnosti daleko snažší. Takže u kočkařů je velmi důležitá chutnost krmiva. Pejskaři zase daleko více řeší různé zaživací problémy a citlivé zažívání, takže bych řekl, že více řeší složení krmiva. U pejskařů začal trend řešit kvalitu a složení krmiva před delším časem, řekněme cca před 10ti lety. U kočkařů toto probíhá v posledních letech. Řeší, že chutnost není jediným kritériem ve výběru krmiva. Toto ale platí velmi obecně - jsou kočkaři, kteří řeší složení krmiva výrazně intenzivněji než běžní pejskaři.

Lidovky.cz: Lidé často krmí své psy od stolu. Jaké to může mít následky?

Lidská strava je pro psy a kočky zásadně nevhodná. V posledních letech můžeme pozorovat, že se psi i kočky dožívají v průměru vyššího věku než dříve. A kromě lepší zdravotní péče je to dáno tím, že lidé začali pro domácí mazlíčky kupovat krmiva a produkty pro ně určené. Lidská strava obsahuje méně živočišných bílkovin, více tuků a soli a různých dochucovadel, což je pro psy i kočky velmi nevhodné. A následky mohou být skutečně zásadní - cukrovka, obezita, nemoci ledvin a jater, problémy se zažíváním, problémy s pohybovým aparátem, přičemž tyto problémy mohou přerůst až po rozvoj závažných nemocí jako je například rakovina.

Lidovky.cz: Na jaké složky v krmivu si dát nejvíce pozor u pejsků/koček?

Obecně bychom určitě měli v krmivu hledat suroviny, které jsou přesně specifikované - například je rozdíl, když je první složka krmiva kuřecí maso nebo jsou to živočišné bílkoviny - kuřecí maso je jasně určené, za živočišnými bílkovinami se může skrývat cokoliv. Pokud jako majitel domácího mazlíčka hledám skutečně kvalitní krmivo, musím si uvědomit, že kvalitní krmivo nemůže být levné. Kvalitní krmivo z kvalitních surovin vyrobit prostě nelze. Kvalitní krmivo by nemělo obsahovat pšenici, kukuřici nebo sóju, dále nespecifikované suroviny jako jsou zmíněné živočišné produkty, rostliné bílkoviny apod. Osobně přikládám velkou důležitost tomu, aby krmivo neobsahovalo chemické konzervanty.

Lidovky.cz: Často se nikdo nevyhne svým psím miláčkům nepřilepšit i lidským jídlem. Jsou nějaké potraviny, které ale mohou být pro psa vyloženě nebezpečné? A pro kočky?

Pokud se tedy už z nějakého důvodu rozhodnu, že dám psovi nějaké lidské jídlo, dal bych mu kousek nějakého masa, optimálně málo soleného. Rozhodně bych se vyhnul uzeninám, které obsahují pro psa skutečně příliš vysoké množství soli. U potravin, které se běžně uvádějí v literatuře jako velmi nebezpečné, je nutné k věci přistupovat s rozumem. Například čokoláda je pro psy velmi nevhodná. Pokud pes už ale kousek čokolády sní, rozhodně není nutné navštívit lékaře. S nejvetší pravděpodobností se skutečně nic nestane. Jako velmi nevhodné suroviny se dále uvádějí káva, alkohol, avokádo, hroznové víno, hrozinky nebo ořechy.

Lidovky.cz: Krmíte někdy své psy od stolu? Nebo zásadně se držíte všech zásad?

Můžu říct, že se víceméně držím všech zásad. Pokud už psům dám něco jiného, než je určené pro ně, pak je to při vaření kousek syrového masa. Zcela vyjímečně dostanou kousek masa z talíře. Na druhé straně ale dostávají poměrně často různé psí pamlsky a také jim “vylepšujeme” granule masovou konzervou, takže se mají velmi dobře. Moji psi, a dva z nich jsou velkého plemene, jsou staří 10, 11 a 13 let. Slouží mi jako ten nejlepší příklad, jaký vliv má na zdraví strava. Ani jeden pes nebyl prakticky nikdy nemocný. Náš nejstarší dědeček měl celou řadu různých zranění, ale nemocný za 13 let nebyl ani jednou. Určitě jsou psi, kteří nebudou mít zdravotní potíže ani po nekvalitní stravě, ale kdo z nás si bude vsázet na to, že je to právě ten jeho pes?