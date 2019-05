Liberecká Archa za 20 let pomohla desetitisícům zvířat

LIBEREC Liberecké středisko Archa za 20 let od svého vzniku pomohlo desetitisícům domácích i volně žijících zvířat. Do budoucna by se chtělo více věnovat ochranářským projektům v krajině a pomoci tak celým populacím. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová. Pod zoo středisko spadá.

Archa sídlící na okraji Růžodolu prošla značným vývojem. Původně město 13. května 1999 otevřelo jen útulek pro 32 psů a 30 koček. Postupně se středisko rozšiřovalo a deset let už poskytuje i pomoc handicapovaným volně žijícím živočichům.



„Každým rokem zařízení přijme téměř 500 zatoulaných, nechtěných či týraných psů, na 300 koček a další desítky domácích mazlíčků,“ uvedla Tesařová. V záchranné stanici navíc ročně ošetří přes 1000 zraněných divokých zvířat. Mezi nejvzácnější druhy se řadí kriticky ohrožený brodivý pták bukač velký, mezi největší ošetřené kolouch, jehož speleologové našli zapadlého v jeskyni. „A nejjedovatějším zvířetem umístěným ve stanici byl pavouk rodu Loxosceles (koutník), který přicestoval do libereckého hypermarketu s banány ze Střední Ameriky,“ dodala Tesařová.



Archa v posledních letech v Liberci zajišťuje i kastraci a regulaci divokých koček ve vybraných městských čtvrtích a na jaře se podílí na záchranných transferech obojživelníků přes rizikové komunikace. „Osobně za největší úspěch Archy považuji to, že se daří hledat nové domovy i starým zvířatům,“ uvedla vedoucí střediska Lenka Čápová.

Podle ní se za 20 let podařilo fungování útulku dovést téměř k dokonalosti. „A z provozního hlediska je už jen málo co zlepšovat. Naopak velkou možnost rozvoje vidím v záchranné stanici, kde bychom se kromě péče a pomoci jednotlivcům mohli věnovat i ochranářským projektům v naší krajině a pomáhat tak celým populacím,“ uvedla Čápová. To je ale podle ní závislé na penězích a zvýšení počtu pracovníků.



Nejvíce psů Archa přijala v roce 2007, šlo o 16 týraných jedinců. V přeplněném útulku bylo kvůli tomu v jednu chvíli přes 70 psů. Náročný byl i přelom let 2001 a 2002, kdy se mezi kočkami v útulku rozšířilo kožní onemocnění přenosné i na člověka. Nakažená zvířata musela v útulku zůstat a stále se přijímaly další kočky, bylo jich až 61.

„Kočky byly snad všude - v koupelně, v přenosných klecích na chodbě i venku, protože vzhledem k snadnému přenosu byly v klecích umisťovány pouze po jedné. Dokud se nám nepodařilo nemoc vymýtit, ke kočkám jsme kvůli tvrdému hygienickému nařízení museli chodit v ochranných jednorázových oblecích,“ uvedla Hana Volková, která v Arše pracuje od jejího vzniku.