PRAHA Starý pes už nepotřebuje dlouhé vycházky, o to častější a pestřejší by však měly být. Psího seniora voďte minimálně jednou za půl rok k veterináři. Díky kvalitní výživě a chovatelské a veterinární péči se s průměrnou délkou života našich psů (12 roků) řadíme na přední místa mezi vyspělými zeměmi. Největší šanci na dlouhý život mají psi s hmotností do 15 kg. Naopak velcí psi s hmotností nad 45 kg mívají průměrný věk nižší.

Mezi dlouhověká plemena patří například pražský krysařík, malý špic, jezevčíci. Nejkratšího věku se dožívají irští vlkodavové a německé dogy. ŽIVOT SE PSEM PŘEČTĚTE SI PŘEDCHOZÍ DÍLY VELKÉHO SERIÁLU LN

Od věku sedmi až devíti let, tedy v poslední třetině života, se psi řadí do kategorie „seniorů“. Stejně jako u lidí je toto období spojeno s ubýváním fyzických sil a s chorobami. Funkční tkáň všech orgánů je postupně nahrazována tkání pojivovou, resp. tukem, a důsledkem toho je nižší výkonnost i obranyschopnost a vznik neoplazií.