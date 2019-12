Vycházka je hra, která posílí vztah. Zábavnou část by však měl páníček mít pod kontrolou

PRAHA Přivolání psa či výzva „stůj!“ jsou možná ty nejdůležitější cviky, které by se měl pes od štěněcího věku začít učit co nejdříve, a pokud možno co nejlépe. Zkoušejte to během venčení.

Cvičit psa hrou během vycházky je svým způsobem ideálním prostředkem, jak psovi vštípit příslušné povely. Můžete psa navádět třeba pamlskem, aby šel vedle vás, a spojovat to s povelem „k noze“ nebo couvat a přidat povel „ke mně“. Stejně tak je možné s pomocí motivačního pamlsku zastavovat s povelem „stůj“. Mimo to se mi osvědčila metoda, již nazývám „na robota“. Pes může jít pouze tehdy, je-li mnou připnuté vodítko prověšené. Ve chvíli, kdy se napne, automaticky zastavím a se mnou i pes, než vodítko zase povolí. Pro psa to není nic složitého na pochopení, ale pro člověka je už náročnější si to osvojit. Vodítko by totiž nemělo během hry „pružit“, aby váš čtyřnohý přítel nezískal dojem, že si může nějaký ten decimetr „napjaté“ chůze sám pro sebe zařídit...