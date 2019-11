Pravidla venčení se učí pes i pán. A není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát

PRAHA Venčení je jedna z prvních věcí, kterou chceme nového psího kamaráda naučit. Tedy přesněji „venčení se venku“. Nejčastěji řešíme tuto otázku u štěňat. Dospělí adoptovaní psi většinou nějaké základy hygieny mají.

Na naší straně stojí skutečnost, že pro psa je přirozené se venčit mimo svůj „pelech“. Stačí brát štěně často ven, po jídle, po hře, po probuzení… Zpočátku třeba i po dvou hodinách. Venku pak setrváte jen tak dlouho, než se malý chlupatec vyprázdní. Pak ho ale pořádně pochvalte.

Pokud psa pravidelně pozorujete, po pár dnech si i z jemného náznaku vypěstujete schopnost poznat, že potřebuje jít ven. Štěně se postupně učí ovládat svěrače a intervaly mezi vycházkami se prodlužují. Není-li ve hře zdravotní či psychický problém, má většinou pes za pár týdnů základní hygienické návyky zažité. Tolerujte však, že na „nehodu“ má ještě právo. I půlročnímu psovi se může stát, že se ze spaní počůrá. Zvlášť po náročném dni, kdy je unavený a jeho sny jsou živější. Pokud by se to však opakovalo, je namístě to řešit s veterinářem.