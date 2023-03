Lidovky.cz: Hovoří se o posunutí odchodu do důchodu na pozdější věk. Je to podle vás vhodné, nebo alespoň přijatelné pro většinu obyvatel ČR?

Bezesporu záleží na tom, pro jaké ročníky to bude. V návaznosti na významné změny ve fyzické náročnosti prací v posledních třiceti letech to lze akceptovat, ovšem s diferenciací pro profese, jejichž činnost je vysoce psychicky, případně i fyzicky náročná, a to zejména s ohledem na režim práce a odpovědnost. Tedy pro profese se standardním rozvržením denního režimu práce a nízkou fyzickou náročností ano.

Pro směnné provozy, zejména nepravidelně řešené to podle mě není reálné. Zátěž práce je při víceletém výkonu pro organismus výrazně škodlivější. Totéž se pochopitelně týká i činností v nepříznivých teplotních podmínkách (horko, zima, vlhko).

Lidovky.cz: Koho se takové opatření podle vás dotkne nejvíce? Jsou nějaké profese nebo skupiny lidí, které to postihne především?

Jak je výše uvedeno, profesí ve směnném režimu práce, při víceletém výkonu této práce. Pokud půjde o plošné opatření bez zohlednění náročnosti profesí bude část pracovníků spíše práce ve vyšším věku neschopná, tedy závislá na sociálních dávkách.