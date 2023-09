Autista s maniodepresivní poruchou, co bere drogy. Proč je Elon Musk nebezpečnější než Trump?

Na otázku, co si myslí o Elonu Muskovi, specialista na Rusko v investigativní skupině Bellingcat Christo Grozev řekl Financial Times: „Můj problém s Muskem je, že není dost chytrý – čte propagandu a věří jí. Tweetuje a pilně čte ZeroHedge (konspirativní a s ruskou televizí propojený účet). Je nevyzpytatelně nahodilý. S nahodilostí se nedá argumentovat. Utahujeme si z toho. Ale Musk má neskutečný vliv. Má obrovské publikum a šíří lži. A protože mezi svými příznivci má image někoho, komu je zřejmá pravda, kterou ostatní nejsou s to dohlédnout, je nebezpečnější než Trump.“

Christo Grozev pomohl Navalnému dopadnout ruské agenty, kteří se ho pokusili zavraždit. Natočili pak a zveřejnili jejich podrobnou zpověď na videu, jehož sledování muselo Putinovi rozbublat krev na bod varu.