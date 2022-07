„Expedice K1 začíná.“ Horolezec Marek Holeček dobývá horu, na jejímž vrcholu nikdo nebyl přes 30 let

Marek Holeček má spoustu plánů, ačkoli ví, že dorostla nová generace, jíž nebude moci konkurovat. „Kam jsme se my složitě škrábali, tam mladí začínají a hranice zase posunou dál. Je to životní nespravedlnost, ale je to krásné.“ foto: Petr Topič, MAFRA