Filmy, u kterých se všichni báli. Čím nás klasické horory dostávají stále znovu i po letech?

Jméno Alfreda Hitchcocka zůstává po celá léta synonymem filmové hrůzy. A to přesto, že ve své bohaté kinematografii zabíhal do nejrůznějších žánrů a skutečně strašidelné filmy natočil jen dva. To ale stačilo – dodnes jsou považovány za jedny z nejlepších daného žánru.

První z nich (z roku 1960) je dnes pojmem, už jen pokud jde o název – když se řekne Psycho, není třeba mnoho dodávat. A snad není nikdo, pro koho by bylo překvapením, že když se mladá žena ubytuje v osamělém motelu provozovaném uhlazeným Normanem Batesem a jeho starou matkou, nepřežije chvíli, kdy se rozhodne dát si sprchu.

Ve své době ovšem byla vražedná scéna velkým šokem: nejen kvůli bodajícímu noži, ale také kvůli nahotě herečky a v neposlední řadě též proto, že půl hodiny vypadala postava jako hlavní hrdinka – a ty přece během filmu neumírají…