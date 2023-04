Sauna je podle Finů lék chudých. Jak to chodí v té nejslavnější z nich?

Staré finské přísloví praví, že sauna je lékem chudých. Ať už napadlo kohokoliv, asi by dnes zíral. Rituál starý staletí je stále dostupný, pravda, ale právě se mu dostává stylové přeměny. A stojí za ní – jak jinak – móda. S prstem na tepu doby nám ukazuje, po čem toužíme, i když jsme to ani netušili. Netřeba dlouze vysvětlovat, proč je sauna v dnešní postpandemické, ekonomicky nejisté, společensky polarizované době – vyberte si vlastní hořkou pilulku – tolik skloňovaným výrazem.

Dobrou zprávou je, že se nás coby potenciální zákazníky nikdo nesnaží utáhnout na vařené nudli. Sauna, jejíž blahodárný vliv na zdraví jsou neoddiskutovatelný, se totiž se správným arzenálem stává nejen ještě příjemnější, ale také účinnější.

Dobrým příkladem je nejnovější limitovaná kolekce Bastua, na níž spolupracovala IKEA se značkou Marimekko neboli finským národním pokladem, známým především pro své pestrobarevné vzory oslavující přírodu. Hlavní zdroj inspirace prozrazuje už název. Ve Švédsku, odkud IKEA pochází, znamená právě saunu.

Je 9. února a Musiikkitalo, helsinské hudební centrum, praská ve švech. Dlouho očekávaná kolekce je sofistikovaně vystavena k představení. (Možná si vzpomenete na ochutnávku, kterou svým článkem v loňském říjnovém Espritu nabídla Petra Šimůnková. Byl jí vzor s velkými listy rebarbory, která často roste okolo finských saunových chatek.) Spojení dvou severských velikánů dává smysl – produkty pro saunování mělo Marimekko v nabídce už v 60. letech a natrefili byste na ně i o nějakých dvacet let později při listování katalogem IKEA.

Příjemně prostý dřevěný nábytek, skleněné nádobí svým povrchem připomínající vodní hladinu i vzorované textilie v kolekci odrážejí severský cit pro detail a důraz na funkčnost. Od svých tvůrců z obou firem dostali za úkol jediné: přinést vám alespoň malý kousek pověstného severského štěstí, ať jste, kde jste. Kromě rebarbory nechybí kvítky inspirované abstraktními tvary, co vytváří pára, když na rozpálená saunová kamna nalijete vodu. Finové jim říkají „löyly“, což je shodou okolností také název jedné z nejkrásnějších helsinských veřejných saun, kam jsem zamířil onen kousek severského štěstí ulovit…

Když dva dělají totéž

Veřejných saun prý ve Finsku ubývá, ovšem nenechte se mýlit, i s těmi soukromými je jich tu pořád 3,3 milionu. Přihlédněte k populaci 5,4 milionu lidí a dojde vám, že saunu tu má snad každá domácnost. Nebýt nekompromisního rezervačního systému, před Löyly by se snad stály desetimetrové fronty. Na poslední chvíli se mi podařilo ukořistit poslední hodinu a půl před zavírací dobou – někdo zřejmě vypadl.

Architektonický skvost od studia Avanto byl vybudován mezi lety 2011 a 2016, leží v bývalé industriální části Helsinek zvané Hernesaari a z ptačí perspektivy připomíná rozevřenou, pomuchlanou papírovou obálku. Ve skutečnosti jde o prudce charismatickou symbiózu bledého březového dřeva, černého betonu a oceli.

V sauně je téměř tma, nosí se zde plavky (na recepci dostanete spolu s osuškou také podložku), návštěvníci si tu neměří čas, natož aby se zde někdo otrocky snažil vydržet obligátní čtvrthodinku, teplota je nižší, než bývá v Česku zvykem, a místo v bazénku se ochlazujete v moři. A pak už hurá zpátky do intimně osvětleného interiéru, v jehož srdci se nachází zasklený krb. U něj si v houpacím křesle můžete vychutnat nápoj. Nebe. Je to zážitek, při němž se neubráníte myšlence, že Finové přistupují k rituálu saunování jinak než my. Jako ke společenské události, důvodu k setkání. Na rozdíl od našich saun, kde na sebe nervózní „pšt“ nenechá dlouho čekat, v potírně i mimo ni vesele švitoří jeden přes druhého.

To se mi dnes, pár hodin po prezentaci kolekce, potvrdí během krátkého setkání se čtyřmi lidmi z týmu, který na Bastue pracoval. Za IKEA je tu Henrik Most (kreativní lídr) a designér Mikael Axelsson, za Marimekko Finové Minna Kemell-Kutvonen (ředitelka designu) a designér Sami Ruotsalainen. Přidáte se k debatě?

Nejšťastnější ze všech

World Happiness Report. Už jste o něm možná slyšeli. Kodaňský Happiness Research Institute tento žebříček nejšťastnějších národů vypracovává od roku 2012. Staví přitom na datech výzkumu, v rámci kterého lidé z více než 150 zemí světa hodnotí svůj život. Přihlíží se k celé řadě kritérií, od stavu demokracie přes lidská práva a míru korupce až po důvěru občanů, jejich pocit bezpečí nebo třeba genderovou rovnost. Severské země (abych byl fér – spolu s Nizozemskem a Švýcarskem) každoročně okupují první příčky. Na samém vrcholu od roku 2018 trůní Finsko. Mohlo by to nějak souviset se saunováním?

„Nalezení rovnováhy je pro pocit štěstí zásadní,“ uvažuje nahlas Henrik žijící v Kodani. „Jestli mám být dobrým otcem, manželem a kolegou, musím se starat také o sebe a respektovat vlastní potřeby. Pro Finy je to možná snazší, sauna je totiž nedílnou součástí jejich kultury. Mimochodem, říká se, že trvá třicet dní, než se z pravidelné aktivity stane zvyk, a čtyři měsíce, než změní váš životní styl.“

Mikkael, který přiletěl ze Stockholmu, přitakává. „Všichni víme, jak důležité je udělat si na sebe čas, ale osobně mi to kolikrát připadá zhola nemožné. Když se nicméně podíváte na Finy, chodí do sauny pravidelně, téměř jako by ji měli nehnutelně ukotvenou v kalendáři.“

„Soboty a středy,“ směje se Minna. „Samozřejmě že pokud máte vlastní saunu, chodíte do ní, kdy se vám zlíbí, ale pro ostatní to bývají tyhle dva dny a každý to tu ví. Ať už v životě procházíte čímkoliv, čeká vás tenhle jasně stanovený čas odpočinku. A to je velice uklidňující.“

„Ano. Sauna, to je ve Finsku čas, a to jak pro sebe, tak pro své blízké,“ doplňuje Sami. „Nic se tam od vás neočekává, stačí se uvolnit a povídat si. Osobně mi přijde, že se díky tomu v sauně snáze probírají i nelehká témata.“

Krása jednoduchosti

Stává se ze saunování trend? „Opět mohu mluvit jen za sebe,“ ujímá se slova Henrik. „V Kodani saunování tak rozšířené není, přesto si všímám, že za posledních pět deset let přibylo více saun než kdy dříve, obzvlášť okolo přístavu, aby se lidé mohli ochladit přímo v jeho vodě. Ve městech žijeme velmi hektické životy, a přirozeně tak hledáme příležitosti, jak zpomalit, starat se o sebe a napojit se na přírodu.“

„To je přesné,“ konstatuje Minna. „Kultura saunování je velmi stará a bohatá a vychází ze základních potřeb člověka. Jako trend vnímám spíš to, jak se šíří a vyvíjí do různých směrů. Není zajímavé sledovat, že je kultura saunování v každé zemi malinko jiná? Rituál se díky tomu stává demokratičtějším. Každý si v něm nachází, co mu vyhovuje, ale podstata je stejná a velmi prostá.“

Henrik přikyvuje.

„Ano, možná je to dané i tím, v jak komplexním světě žijeme. Možná v sauně nacházíme onu jednoduchost, která nás uklidňuje. Dá se to pozorovat i na gastronomii, severská kuchyně se také vrací k základům. Když jdete v Dánsku do pekárny, je plná tradičního pečiva, na které jako by se zapomnělo, a najednou je zpátky. Opravdu mi připadá, že tíhneme k jednoduchosti a autentičnosti.“

Vysoká očekávání

Abych zjistil, jakým směrem se rituál vyvíjí v našich luzích a hájích, směřují mé kroky do Sauna Spotu, útulného moderního pražského centra s výhledem na Vltavu. Saunování v posledních letech podléhá mnoha trendům, potvrzuje zdejší saunová mistryně Eliška Žídek Blažková. „Tím největším jsou saunové rituály, které se stávají čím dál populárnějšími. Dnes už jsou vlastně nezbytnou součástí každého většího centra. Právě s jejich oblibou rostou také nároky na jejich kvalitu a to saunové mistry motivuje k tomu, aby se neustále vzdělávali v nejrůznějších oblastech. Dá se říci, že čeští saunoví mistři jsou ti nejlepší na světě.“

Eliška také dodává, že výrazným trendem je pozornost k detailu už při stavbě sauny. Dávno pryč jsou prý doby, kdy stačilo využít malé místnosti ve sklepě. Teplo není zdaleka jediný element, který musí návštěvníkovi navozovat příjemný pocit.

Své o tom vědí také Jaroslav Straňavský a jeho dcera Dominika Doniga stojící za slovenskou značkou Malinna. Relativně nedávno do jejich nabídky přibylo tělové sérum (jako) dělané do sauny. Produkt obsahuje vysokou koncentraci snadno vstřebatelných živin, které mají protizánětlivé účinky, udržují zdravý mikrobiom pokožky a detoxikují organismus. „Doporučujeme ho používat v sauně, kde se otevírají póry a zlepšuje se cirkulace krve, což účinky jen podporuje,“ říká Dominika. „Osobně dávám přednost vůni cedrového dřeva a skořice, ze saunování se tak stává aromaterapeutický zážitek.“

Fotografie produktu Malinna vznikaly ve vizuálně nádherném, insta-friendly soukromém klubu Sauna Národní, který provozuje herec Stanislav Majer v budově Národního divadla. Klub funguje v systému členských karet. V době, kdy píšu tyto řádky, je jejich vydávání kvůli naplněné kapacitě pozastaveno.

Možná si kladete stejnou otázku jako já. Čím konkrétně je tedy saunování (v případě, že nemáte zdravotní potíže) tak prospěšné?

Jak píše Susanna Soberg, dánská odbornice na terapii teplem a chladem, ve své knize Brrr!, v roce 2019 proběhl celosvětový online výzkum, který pomocí dotazníku zkoumal tělesné a duševní prožitky návštěvníků sauny z 29 zemí. Účastníci užívali saunu dvakrát až třikrát týdně a jako hlavní výhody uvedli snížení stresu, utlumení bolestí a zlepšení společenského života. Ti, kteří trpěli bolestmi svalů a kloubů, zmiňovali, že se bolesti zmírnily. A více než 80 % respondentů zaznamenalo zvýšenou kvalitu spánku a větší psychickou pohodu.

Nevím, jak se řekne finsky „voila“, ale sečteno a podtrženo je rituál saunování v té či oné podobě skutečně relevantnější než dříve. Protože je relevantnější péče o sebe. A ta je v krásném prostředí a doprovodu chytře umíchaného tělového séra nebo stylových doplňků o pár stupňů efektivnější. Tak seversky jednoduché to je.