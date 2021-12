I ženy po padesátce mají sex a orgasmus. Pokračování seriálu Sex ve městě opět bourá zažité představy

Hrdinky Sexu ve městě v pokračování A jak to bylo dál | foto: HBO

Veleúspěšný seriál Sex ve městě je zpět. V New Yorku se bude zase švitořit nad koktejly, pobíhat na jehlách a řešit holčičí romantické zápletky… až na to že „holkám“ je přes padesát a z původní čtveřice zůstaly jen tři. Novou sérii s podtitulem A jak to bylo dál odstartuje HBO ve čtvrtek 9. prosince. Odkdy se filmový sex rýmuje s menopauzou?