Jak jsem poznala vašeho otce. Ve spin-offu kultovního seriálu si zahraje i Samantha ze Sexu ve městě

Děj seriálu Jak jsem poznala vašeho otce (How I Met Your Father) se bude odehrávat v roce 2021. Hlavní postava Sophie (Hillary Duffová) spolu s partou podobně laděných kamarádů a kamarádek bude zjišťovat, co vlastně čeká od života a jaké možnosti nabízejí moderní seznamovací aplikace.

Zajímavostí určitě je, že starší verzi Sophie si zahraje Kim Cattrallová, Samantha z původního Sexu ve městě.

Seriál jako tvůrci (showrunneři) vede tvůrčí dvojice Isaac Aptaker a Elizabeth Bergerová (Já, Simon, seriál The New People). Duffová je kromě hlavní herečky i výkonnou producentkou novinky. Do režisérského křesla všech deseti epizod usedla Pamela Frymanová, jež režírovala i řadu dílů původního seriálu.

Vedle výše zmíněných hereček se v seriálu objeví i Christopher Lowell, Francia Raisová, Tom Ainsley, Tien Tranová, Suraj Sharma nebo Josh Peck. Největší hvězdou z tohoto výčtu je nejspíš poslední jmenovaný, jenž se proslavil na přelomu milénia jako dětský herec například v seriálu Drake a Josh.

Vznik spin-offu populárního originálu nebyl vůbec jednoduchý. Pilotní epizodu podobného seriálu nazvaného Jak jsem poznala vašeho fotra (How I Met Your Dad) si objednala televize CBS, která vysílala původní seriál, již v roce 2014. Hlavní roli si měla zahrát Greta Gerwigová, která později proslula jako režisérka filmů Ladybird nebo Malé ženy. Celý projekt byl nakonec z veřejnosti neznámých důvodů zrušen.