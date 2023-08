Proč pravěcí Arméni pili víno s lidskou krví? A jak si zdobili oblečení? Archeologové ví i to, jak vypadali.

Je to jako zápletka z detektivky, které má archeolog Jan Frolík tak rád: v pravěké jeskyni Areni na jihovýchodě Arménie se našly kostry čtyř lidí. Všechny byly uloženy v hliněných nádobách – a všem chyběla čelist. Prostory, ve kterých ostatky dlely, se navíc využívaly pro výrobu vína. Lidé ho tam lisovali už čtyři tisíce let před Kristem. A jak se ukázalo, přimíchávali do něj i krev.

Tým českých archeologů se teď snaží záhadu rozplést. „Od roku 2016 se podílíme na průzkumu jeskyně a jejího okolí pomocí georadaru a dalších přístrojů, od předloňska tam i kopeme. Díky předchozí spolupráci nás do terénu pozvali sami arménští kolegové,“ popisuje Jan Frolík. Archeologové se chystají vyzkoušet i to, jak se víno ze svahů kolem jeskyně vyrábělo.