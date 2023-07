Křehká, afektovaná i zraňovaná. Jane Birkinová jako podobně krásné ženy neuměla stárnout

Obrazem

Bývá neoddělitelně spjata se Sergem Gainsbourgem, zpěvákem a skladatelem, jehož píseň Je t’aime… moi non plus dosáhla planetárního úspěchu. Jane Birkin, anglo-francouzská módní ikona, herečka a zpěvačka, zemřela 16. července ve věku 76 let.