Bez virů, v míru a s pokorou. Co přejí osobnosti světu a Česku v novém roce?

Každý si přeje, aby to byl zejména mír v Evropě, možnost svobodně cestovat a především zdraví a rodinná pohoda.

Do konce roku zbývají už jen hodiny a mnozí z nás možná už nyní bilancují nebo se dívají s nejrůznějšími přáními do měsíců nadcházejících. Zeptali jsme se osobností našeho veřejného života, co jim letos udělalo největší radost (otázka 1) a na co se nejvíce těší do roku 2023 (otázka 2).

MARTINA PREISSOVÁ, herečka a spisovatelka:

1. Radost jsem zažívala průběžně. Jednak z práce na mé domovské scéně v Národním divadle, kde už jsme naplno mohli zkoušet a hrát pro plné divadlo. Absolvovali mí první studenti na DAMU, na které jsem pyšná. A po nádherném procestovaném létě mi vyšla moje druhá kniha Mají v nebi skleničky? A radost mi dělá velmi často celá moje rodina.

2. Těším se na nový rok jako na každý jiný. Budu mít dvě premiéry. Čeká mě něco, o čem ještě nevím, a to mám ráda. Život má v dobrém smyslu překvapovat!

MAREK ADAMCZYK, herec:

1. Bylo toho hodně. Chtěl jsem udělat několik věcí – zlepšit se v šachách (koníček z doby lockdownů), odejít z Divadla na Vinohradech na volnou nohu a oženit se. Všechno se to povedlo, ale ta třetí věc je rozhodně nejkrásnější vzpomínka. Měli jsme báječnou svatbu s báječnými přáteli.

2. Na rozdíl od minulých let nemám příliš jasné plány, takže se těším na to, že mě ten příští rok bude překvapovat. Raději bych byl, kdyby to bylo mile, protože v minulých letech nebyla všechna ta překvapení úplně příjemná. Úplně by vlastně stačilo, kdyby ten příští rok na intenzitě překvapení ubral. Takže se těším na rok přiměřených překvapení, která nebudou terorizovat půlku planety. To jsem zvědav, jak to dopadne. A taky se těším, až bude venku druhá série seriálu Kukačky. Docela jsme si to natáčení užili.

ARNOŠT GOLDFLAM, spisovatel, dramatik a herec:

1. Letos mám radost, že mi vyšly dvě knihy: Praha strašidelná a Brno, ty město mých snů – a pak taky, že se víceméně držím!

2. Zatím se moc netěším, ještě nevím, co bude. Snad budeme zdrávi a budu se snažit pracovat a budu na to mít sílu!

PETR JANDA, hudebník, zpěvák skupiny Olympic:

1. Oslava mých osmdesátých narozenin. Ani jsem netušil, že mám tolik přátel.

2. Na všechno. Na strávený čas s mojí rodinou, na koncerty k šedesátinám Olympicu, které začaly v listopadu v pražské Lucerně a budou pokračovat po celé České a Slovenské republice po celý rok 2023, na prázdniny, na hezké počasí a taky na to, že snad skončí válka.

JOSEF MARŠÁLEK, cukrář, porotce soutěže Peče celá země:

1. Poprvé v životě jsem vydal knihu, ve které figuruji nejen jako autor a cukrář, ale také producent. Po vlastní ose jsem se obklopil těmi největšími profíky v oboru a vznikla obrovská nadčasová publikace s jednoduchým názvem Kynuté. Desítky nepostradatelných receptů a stovky neskutečných fotografií, všechno pěkně z droždí, jednoduše a přímočaře.

2. Natáčíme s Českou televizí již třetí řadu veleúspěšného formátu Peče celá země. Ty předešlé lámaly žebříčky sledovanosti a divácké spokojenosti a já se strašně těším na naši novou dvanáctku nejlepších cukrářských amatérů v Česku a zejména pak na to, co pro nás, Míšu a mě, upečou. Laťka je vysoko! A pak jsme právě v přípravě nového formátu s Terezkou Bebarovou, premiéra bude v druhé půlce ledna a slibuju, bude to sladké…

BARBORA KREJČÍKOVÁ, tenistka:

1. Tenisové vítězství na turnaji WTA 500 v Ostravě, kde jsem porazila ve finále aktuální světovou tenisovou jedničku Igu Świątekovou, a zkompletování kariérního grandslamu díky vítězství na US Open.

2. Těším se, že se zúčastním dalších tenisových akcí a budu na nich bojovat o jednotlivá vítězství a že se budu dále zlepšovat a zdokonalovat na kurtu i mimo něj.

PŘEMEK FOREJT, šéfkuchař, porotce MasterChef Česko:

1. V letošním roce mi největší radost udělalo narození mého syna Tristana Williama Forejta, je to úžasný pocit být tátou.

2. Těším se, že mi další rok nabídne jistě mnoho možností, a také na to, že si budu užívat pohody v kruhu rodinném.

KRISTÝNA TRPKOVÁ, autorka detektivek:

1. Zcela jistě mi úplně největší radost udělalo získání prestižního ocenění Ceny Jiřího Marka za nejlepší detektivní román roku 2021. Radost byla o to větší, že cenu získala hned má prvotina. Mimoto jsem se rovněž stala nejmladší držitelkou v ČR. Popravdě mi to ještě dnes pořádně nedochází, od psaní jsem si nic neslibovala, prostě jsem to „zkusila“. Byl to pro mě ohromný úspěch a zároveň taky velké zadostiučinění – když jsem začínala psát, spousta lidí v mém okolí ze mě mělo srandu, nikdo moc nevěřil, že by se knize mohlo dařit, že by mohla být opravdu dobrá.

Nešlo tedy pouze o vítězství jako takové – kromě ceny jsem získala hlavně víru v sebe a své sny a vědomí, že to, co dělám, má opravdu smysl. To byla asi největší odměna, ze které budu ještě v příštím roce velmi čerpat.

2. Příští rok bude jízda – nejstarší syn půjde do první třídy, prostřední dcera poprvé do školky (oba se už teď upřímně netěší), na jaře mi vychází nová kniha, už teď mám naplánovanou spoustu akcí, do toho mě nedávno napadl skvělý námět, který chci rozpracovat a na jehož rozvíjení se moc těším... Ze všeho nejvíc se ale asi stejně těším na léto, až bude pěkně a já si dám týden dva v kuse volna a podnikneme nějaký výlet či dovolenou s dětmi.

JAN PIRK, kardiochirurg:

1. Největší radost jsem měl z rodiny. Nejstarší vnučka úspěšně studovala 1. ročník fakulty, po které toužila. Druhá vnučka úspěšně odmaturovala a dostala se rovněž na vysokou školu, kterou si vybrala. Ostatní vnoučata, dohromady jich máme sedm, úspěšně pokračovala ve školním vzdělávání, přičemž nejmladší z nich nastoupila do 1. třídy. Z celospolečenského dění mi největší radost udělalo to, že padla omezení spojená s epidemií covidu-19 a mohli jsme se zase svobodně nadýchnout a potkávat známé tváře a smát se jeden na druhého.

2. Vzhledem k tomu, že žijeme ve velice bouřlivé době, neplánuji žádné zásadní velké cesty ani jiné zásadní změny, na které bych se měl nějak zvlášť těšit. Těším se na každý hezký okamžik, na příjemná setkání s rodinou a přáteli. Všechny i ty všední dny s drobnými radostmi bychom si měli užívat a doufat, že tato bouřlivá doba pomine.

MICHAL SÝKORA, autor detektivek:

1. Když navečer venčívám psa v olomouckých parcích, potkávám desítky ukrajinských dětí. Na procházkách s rodiči, při hrách, na koloběžkách, s balonem. Smějí se, hrají si, baví se jako všechny ostatní. Tohle mě v tomto roce asi nejvíc naplnilo radostí – že jsou tyhle děti v bezpečí a (aspoň trochu) v pohodě a že jim tady u nás nic nehrozí. Začátkem září jsem viděl video, v němž jedna žena z Ukrajiny říkala: „Každá ukrajinská matka, jejíž dítě Česko ukrylo před válkou a nebezpečím, si to bude pamatovat do konce života.“ Já si myslím, že my si to budeme pamatovat taky.

2. V návaznosti na předchozí odpověď se nejvíc těším na to, že už Putin konečně potáhne… (nechť každý doplní dle vlastního uvážení: na hřbitov / na smetiště dějin / k čertu – a že ho tam doprovodí všichni jeho tuzemští pohůnci). V ryze soukromé rovině se nejvíc těším, že se mi po třech letech práce podaří dokončit nový román.

TAŤJANA MEDVECKÁ, herečka:

1. Moje dobrá kamarádka lékařka mi kdysi řekla: „Každý den po padesátce je dar.“ Takže mě potěšilo, že jsem celý uplynulý rok prožila, až na jeden týden covidu s mírným průběhem, ve zdraví. Těšila jsem se ze všech rodinných návštěv, potěšilo mě, že vnoučatům chutnaly mnou vypěstované jahody a maliny, ba i povidla. Srdce mi zaplesalo, že moře v Chorvatsku je stále stejně krásné. Že se mi podařilo načíst 64 hodin čistého času audioknihy Eleny Ferrante Geniální přítelkyně. Že oba filmy, ve kterých jsem hrála – Slovo a Běžná selhání – zabodovaly na filmových festivalech. Že víc pršelo a nepřestali zpívat kosi.

2. A doplním ještě „v co doufám a co bych si s pokorou přála“: aby se to, co jsem zmínila v předchozí odpovědi, opakovalo. Abychom byli celá rodina spolu a zdraví. A bude-li i nějaká zajímavá práce, budu ji brát jako bonus.

MIROSLAV HANUŠ, herec a divadelní režisér:

1. Asi největší radost jsem si udělal sám. Ve Švandově divadle jsem zkoušel roli kabaretiéra v Kabaretu Winton a rozhodl jsem se, že tam budu stepovat. Jenomže jsem tak nějak zjistil, že naposledy jsem stepoval před 17 lety a 20 kily navíc. A fakt to moc nešlo. Ale já jsem se kousl, že to hergot přece ještě půjde, i když mi za chvíli bude šedesát. A nakonec jsem to dal a ještě shodil 10 kilo, která jsem vskutku nepotřeboval. Hurá sám sobě!

2. Tak se asi těším, že třeba shodím i těch druhých deset kilo. To by bylo!

KLÁRA SPILKOVÁ, golfistka:

1. Letos mi v pracovním životě udělalo největší radost vítězství na turnaji Women’s Irish Open a v osobním životě zásnuby s mým partnerem Seanem. Jinak hledám radost v každodenním životě. Jsem vděčná za kamarády, rodinu i zdraví. Každý další den na této krásné planetě je velké požehnání.

2. Těším se, že budu cestovat. Příští rok se podívám na místa, kde jsem v životě nebyla, a to mi vždy dělá obrovskou radost. Těším se, že budu hrát zpět na golfovém okruhu Ladies European Tour. Také se moc těším, co krásného mi život přinese.

PETR JANEČEK, etnolog a folklorista, autor série knih Černá sanitka:

1. Tak jako každý rok, „obyčejné“ každodenní věci, jsme s přítelkyní a širší rodinou zdraví a máme se dobře. Mojí sestře se narodilo dítě. Z Balkánu k nám domů přicestovalo štěně nejpodivuhodnější psí rasy na světě – bosenského hrubosrstého honiče. A v USA vyšla moje knížka o Pérákovi, která šíří slávu prvního českého superhrdiny i v zámoří, domově Supermana, Batmana a Spidermana.

2. Že budeme snad pořád zdraví a mít se dobře. A sestřino dítě také. Štěně snad konečně přestane ničit nábytek a utíkat. A rád bych konečně dopsal knihy o anekdotách a vtipech a také o městských strašidlech a přízracích 19. století.

MARTIN EVŽEN KYŠPERSKÝ, herec, hudebník, zpěvák skupiny Květy:

1. Většinu z něj jsem přežil bez větších útrap. Naštvanej na válku. Ale zároveň jsem hrál neskutečnou řadu koncertů a psal si z nich deník. Potěšilo mě, že mi nabídli jeho vydání. Kvůli jeho psaní jsem víc přítomnej, všímám si detailů, je to všechno ještě lepší. Kapela se dostala do krize a pak našla řešení. No a taky mě těšilo číst starý knížky Zdeňka Zapletala a poslouchat novou desku Kvietah.

2. Těším se na střídání přírodních cyklů. Na obyčejný cesty autem s klukama, na zevlování v šatnách, courání po cizích městech, psaní textů, osahávání hudby, na všechny svoje blízký, na asijská a mexická jídla, na normální dobrej chleba, vůni kočičího kožichu, novinky z kosmu, přečtený romány, déšť venku, léto, les, Hendrixe, Milese Davise, Oldřicha Janotu, novou sérii Královstvíod Triera a všechny lidi, co přijdou na koncert nebo čtení.

JANA BERNÁŠKOVÁ, herečka a spisovatelka:

1. Největší radost je, že se uzdravil syn, kterému se táhly zdravotní problémy. A teď mám velkou radost z filmu Vánoční příběh, který jde do kin. Po dlouhé době jsem točila a to je pro herce svátek.

2. Těším se na dopsání třetí knížky a doufám v roztočení filmu Jak přežít svého muže. Ten by měl vzniknout podle mé první knihy. To by byl splněný sen.

1. Radost mi udělalo, že jsme po covidové odmlce zase odehráli spoustu koncertů, asi třicet, a že se v tomhle všecko vrátilo do normy. Doháněli jsme to hlavně na Slovensku. Teď jsme udělali s dcerou vánoční písničku a dali ji na YouTube. Jsem rád, že jsem zase zdravý a můžu zpívat.

2. Byl bych rád za mír. A že už nebude řádit žádný virus. A netěším se naopak na svoje sedmdesátiny! Ty mě příští rok čekají – lidé se mě ptají, jak je budu slavit, pořadatelé mi volají o koncerty a já říkám, že na nic takového nechci myslet.