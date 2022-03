Předběhl dobu. Mulleta na hlavě jsem nosil už v osmdesátkách, tvrdí herec Bořek Slezáček

Lidovky.cz: Česká televize nedávno odvysílala divácky velmi úspěšný seriál Devadesátky. Jak na devadesátá léta vzpomínáte? Věděl jste už tehdy, co chcete dělat?

Musím se přiznat, že podobnou otázku teď dostávám dost často. Začátek devadesátých let byl ve znamení velkých změn. Najednou se mohlo cestovat, do toho jsem pomalu končil studia na fakultě, táhlo mě to do světa. To byly každopádně tehdy moje priority - cestovat, učit se jazyky a potkávat lidi. Že se pak vrátím a budu dělat muziku s divadlem, to jsem si plánoval, ale dost se mi z té svobody zamotala hlava a musím uznat, že jsem se trochu ztratil v lese.

Následky jsem odstraňoval donedávna. Viděno dnešní optikou byla devadesátá léta i pro mne značně divoká. Místy až nepublikovatelně. Ale v tom asi nijak nevybočuji z mé generace. Já jen prostě dělám věci na doraz, což zjevně není vždycky výhra.