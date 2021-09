Film neděláte jen pro diváky, ale i pro sebe. To mě naučila Věra Chytilová, říká mladá režisérka

Ve svých filmech se zaměřuje především na silné ženské hrdinky, ale věnuje se i „poutnickým“ filmům. Za snímek Camino na kolečkách získala v zahraničí několik ocenění. Mimo film se zajímá o literaturu a výtvarné umění, vytvořila dokonce největší obraz kreslený pastelkami v Česku, který je zapsáný v knize českých rekordů.



Lidovky.cz: V dětství a dospívání jste malovala, dokonce jste vystudovala střední školu jsem si vybrala s hl. oborem propagační výtvarnictví. Proč jste se přihlásila na FAMU?

Malbě jsem se věnovala odmalička každou volnou chvíli. Místo hraní si s hračkami jsem brala do rukou tužku a papír. Na umělecké střední jsem ale začala cítit, že mi jen malba jako vyjadřovací prostředek nestačí. Začala jsem po večerech psát kratší věci. Když jsem se pak rozhodovala, na jakou vysokou se přihlásit, zkusila jsem, kromě výtvarných škol, i FAMU, protože natáčení je pro mě propojením výtvarna s literárním příběhem. A vyšlo to – přijali mě na první pokus.

Lidovky.cz: Studovala jste pod vedením velkých filmových osobností – Věry Chytilové a Víta Olmera. Kdybyste měla jmenovat jednu nejdůležitější věc, kterou vás naučili, co by to bylo?

Paní Chytilová mě naučila, že film vlastně neděláte jen pro diváky, ale částečně taky sami pro sebe. Že si můžete vybrat téma, které vás osobně trápí a tou tvorbou jej můžete ze sebe dostat nebo dokonce sami v sobě vyřešit. Touto optikou jsem na to do té doby nikdy pohlížela.