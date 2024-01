Nepřehlédutelný nos i talent. Galakticky slavnou Barbru Streisandovou v Praze nadchly meruňkové knedlíky

Už Jackie Kennedyová ji pozvala na oběd, aby ji popohnala v psaní slibného životopisu. Ale teprve v osmdesáti ho vyhlášená perfekcionistka dokázala dokončit.

My name is Babra (Jmenuju se Barbra) má skoro tisíc stránek a poskytuje každému ambicióznímu rodiči návod na to, jak z dítěte vycepovat podobnou legendu, jakou je ona sama: necháte ho vyrůstat v bídě, takže se mu ostatní děti neustále vysmívají, místo lásky mu servírujete jídlo, ustavičně ho kritizujete, posilujete jeho mindráky, hledáte na něm mouchy (zvlášť když si zaslouží pochvalu za mimořádný výkon).