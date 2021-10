Herectví je o tom zahrát cokoliv a nadabovat třeba slona, říká mladá herečka Sabina Rojková

Před lety se objevila v pohádce Tři bratři – a od té doby už se na obrazovce zabydlela. Má za sebou také velké klasické role v divadle i výrazné postavy v televizi, nedávno třeba Sisi v úspěšné sérii Zločiny Velké Prahy nebo Ninu v komediální sérii Co ste hasiči. Sabina Rojková nezůstává stát: kromě herectví si vyzkoušela i vyučování dětí tanci a při intenzivním hereckém životě stále studuje, zajímají ji média a také historie i současnost rozličných kultur. Sešly jsme se na pražských Vinohradech, v šatně populárního pražského divadla, kde momentálně působí.

V téhle oblasti pohybuje už skoro deset let, od doby, kdy tu v době studií konzervatoře bydlela na internátě u jeptišek. Tehdy byli jejími spolužáky například Adam Mišík nebo Anna Kadeřávková. S touhle pětadvacetiletou herečkou není vůbec těžké najít téma k hovoru, ten náš se protáhl z plánované hodiny na dvojnásobek. Z vedlejšího kostela Svaté Ludmily nám k němu začaly odbíjet večerní zvony.



Letos vás diváci mohli vidět ve dvou seriálech – Zločiny Velké Prahy a Co ste hasiči. Vybavujete si, jaké bylo natáčení hasičů?

Natáčeli jsme v roce 2019, a už jak jsme tenkrát dotočili, říkali jsme si, že příští rok bychom mohli natočit druhou sérii. A najednou dva roky pauza. Všechny nás to mrzelo. Už jsem s tím tak trošku přestala počítat, že by to vůbec pustili – ale stalo se! Měli jsme i dobrý vysílací čas a krásnou sledovanost. Na natáčení vzpomínám strašně ráda. Především kvůli režisérovi Vláďovi Skórkovi – pracuje s hercem přesně tak, jak mi to vyhovuje, bavil se se mnou o mé představě o roli, o jeho představě, měli jsme zkoušky, konzultace, je to pro mě strašně důležitá součást práce. Nenatáčelo se to rychle jako některé jiné seriály.