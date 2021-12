Herectví vystudovala v Irsku. Režiséři mi rádi svěřují role cestovatelek, leseb nebo veganek, říká Martina Babišová

Martinu Babišovou nepřehlédnete. Drobnou herečku okamžitě prozradí koruna kudrnatých zrzavých vlasů. V den našeho rozhovoru si v pražském Café Louvre objednala cappuccino s croissantem a působila trochu unaveně. „Mám pocit, že vypadám tak na osmdesát,“ smála se nakřáplým hlasem herečka, která je nyní na roztrhání. Na konci léta do kin vstoupila dobrodružná komedie Shoky & Morthy, kde Martina hraje lovkyni duchů. Od září ji lze vidět v dramatu Minuta věčnosti, v němž se spolu s Jiřím Langmajerem procházejí islandskou krajinou a ztvárňují komplikovaný vztah mezi otcem a dcerou.

Martina Babišová je nejen díky své nepřehlédnutelné vizáži obsazována do rolí zvláštních postav. S nadsázkou říká, že jí režiséři rádi svěřují cestovatelky, lesby a veganky. Jako diváci si můžeme jen přát, aby tu úspěšná jednatřicetiletá herečka, která si zahrála i v populárním fantasy seriálu Carnival Row, zůstala a nezlákalo ji odjet do světa. Vystudovala totiž herectví v Irsku, pár let žila ve Finsku a na jednom místě dlouho nevydrží.

Říkala jsem si, jestli se taková cestovatelka jako vy během pandemie nenudí.

Ne. (směje se) Teď toho mám opravdu hodně, za což jsem ráda. Jsou období, kdy se neděje nic, a pak jsou najednou fáze, kdy se děje všechno zároveň. Asi s tím mají co do činění nějaké energie. Když se vám daří, tak to z vás vyzařuje a automaticky se na vás lepí další projekty. Je to jako s randěním. Když jste spokojení a nic nepotřebujete, je kolem vás spousta lidí, ale když člověk fakt chce a tlačí na pilu, najednou nikdo nemá zájem. Takže já buď nestíhám, nebo se neděje vůbec nic.