Trpký konec rodinného byznysu. Po rozvodu mi nezbylo nic, začínala jsem znovu s nulou, říká cukrářka Iveta Fabešová

Patří mezi nejvýraznější osobnosti tuzemské gastroscény. Díky ní objevili Češi okouzlující svět francouzských dezertů připomínajících malá umělecká díla, vydává kuchařky, vede vlastní cukrářské kurzy, objevila se v řadě televizních show a společně s manželem vybudovala úspěšnou síť kaváren a cukráren IF Café.

Jenže pak přišel zlom. Iveta Fabešová má za sebou jeden z nejtěžších roků svého života. S manželem se rozvádí, a protože provozní část rodinného byznysu byla vázána na něj, o síť kaváren přišla. Z bývalých IF Café je nově IPPA a ona začíná od nuly.

Nový start byl ale překvapivě rychlejší, než čekala. Její e-shop se velmi rychle rozjel a také se jí podařilo domluvit se s nadací Jana a Medy Mládkových na návratu do Werichovy vily. „Když jsme si na konci loňského roku volali s panem Pospíšilem, řekl mi, že do Werichovky patří IF, ne IPPA. Nevěřila jsem tomu do doby, než jsem otočila klíčem,“ vypráví, zatímco obdivuju geometricky vyskládané moučníky ve vitríně kavárny Werichova vila by IF.

Mimochodem, cukrářský smysl pro preciznost je na Ivetě Fabešové znát na první pohled. Málokdy potkáte někoho, kdo má v civilu tak pečlivě nanesený make-up, upravené vlasy a jednoduchý, přitom promyšlený outfit. Mimořádný cit pro detail se evidentně prolíná celým jejím životem.

Máte za sebou dva profesní začátky: jeden před jedenácti lety, kdy jste se rozhodla změnit profesi a začala se naplno věnovat cukrařině, druhý nedávno. Který byl těžší?

Určitě ten druhý. Protože už mi není šestadvacet. Teď nechci, aby to vyznělo, že si připadám nějak stará, ale těch deset let je znát.

Chybí vám nadšení začátečníka?

To ne, spíš energie. Mám dvě děti. Jasně, už to nejsou miminka, ale zase mají větší potřeby. Když dítě jen tak leží v kočárku, nevadí mu, že pracujete. Teď je to složitější. Do toho rozchod s manželem, který nebyl úplně jednoduchý. Přišla jsem o něco, co jsem deset let budovala a věnovala tomu spoustu energie, takže sebrat chuť a sílu začít znova je těžké. Navíc to v mém případě nebylo tak, že by mi zbyly nějaké finance, ke kterým bych mohla sáhnout. To ne. Já se ocitla na nule. Úplně.