Když moje hvězda stoupala, pořídila jsem si rodinu a několik hypoték. Na vše jsem musela vydělat, říká Pecková

„Lidi pořád chtějí něčeho dosáhnout, být bohatí, chtějí mít všechno a přitom nepozorují, jak sami sebe systematicky ničí,” říká v rozhovoru pěvkyně Dagmar Pecková. Sedíme ve zkušebně Státní opery, kde si uznávaná operní diva občas položí hlavu do dlaní, zamyšleně si mne čelo a několikrát položí otázku ona mně.



Na konci listopadu vystoupí v očekávané opeře Sedm smrtelných hříchů. Autorem díla trvajícího svěží půlhodinu je německý hudební skladatel Kurt Weill. Tvorbu tohoto hudebního inovátora Pecková zbožňuje. Když před dvěma lety oznámila konec operní kariéry, jedním z jejích prvních počinů byla kabaretní revue Wanted složená ze skladeb právě tohoto muzikanta. Následně byla vybrána, aby svým vystoupením zahájila prestižní Kurt Weill Fest v německém Dessau.

Co Dagmar Peckovou přesvědčilo k návratu do Národního divadla, respektive Státní opery? Proč přijala nabídku zahrát si dívku, která touží po slávě a žene se za penězi? “V 90. letech jsem šla hrozně rychle nahoru. Samozřejmě jsem si k tomu pořídila rodinu i několik hypoték. Na všechno jsem musela vydělat, na všechno jsem musela stačit,” přiznává s upřímností sobě vlastní Dagmar Pecková.

Před dvěma lety jste oznámila, že s operou končíte. Máme vaší premiéru ve Státní opeře považovat za návrat?

Sedm smrtelných hříchů miluju, je to neuvěřitelně krásné dílo. Tuhle příležitost jsem prostě nemohla nechat ležet ladem, především proto, že tam nejde o operní zpívání, ale o výraz, o pohyb. Takže jsem se ani nezpronevěřila tomu, co jsem prohlásila. A já neřekla, že už nechci zpívat. Jen jsem oznámila, že odcházím z operního světa a budu si dělat své projekty, které mohu ve svém věku ještě se ctí zastoupit. Nicméně se mi ještě v mých šedesáti letech poštěstilo, že jsem byla oslovena režisérkou Barborou Horákovou Joly, jestli bych měla chuť jít do Sedmi smrtelných hříchů. Trošku jsem zaváhala, ale pak jsem si řekla: “Drž se čerte kopyta!” Byla jsem touto nabídkou poctěna a s vervou sobě vlastní jsem se pustila do příprav.