Odešla s pohlazením v naší blízkosti, rozloučila se s Mickou Eva Pavlová

„Naši mazlíčci, parťáci, jsou tady pro nás každý den. Čekají s věrností a láskou, až se vrátíme z práce. Jsou s námi pouze po omezený čas, jsou i jistými terapeuty. I když jsme unavení a není nám do skoku, nezapomínejme, že jejich čas s námi se počítá nespravedlivě rychleji. Když přijdou, tak je to radost, když odejdou, cítíme obrovský smutek a prázdno,“ napsala Eva Pavlová na Instagram a Facebook a přidala několik fotek rodinných mazlíčků.

Měli jsme to štěstí žít se třemi skvělými parťáky, zvířecími dětmi, Jorkšírkou Kiki (14), Bobem (9) a Mickou (12). Milovali jsme je a oni nám tu náklonnost vraceli jak mohli. Jejich odchod nám vždy zanechal šrámy na duši. Nezapomínáme ani na nikoho z blízkých, kteří nás opustili. Jsou stále nějakým způsobem s námi. Přeji všem, aby nám život přinášel co nejvíce těch pěkných chvil,“ dodala první dáma.

O víkendu informovala Pavlová na sociálních sítích o tom, že kočce Micce není dobře. „Nemoci se nevyhýbají ani chlupatým členům rodiny, o které se také musíme starat. Micka vyžaduje už několik dní péči a já bych si moc přála, aby mohla brzy opět sama pobíhat venku. Mít zvířátko je radost, spoustu nám toho dávají, mnohdy bychom se od nich mohli učit, ale zároveň je to závazek. To, že se o ně staráme více v době, kdy jim není do skoku, je to nejmenší, co jim za jejich službu pro nás můžeme dát,“ napsala.

O Micce, která se s manželi Pavlovými přestěhovala loni v říjnu z Černoučku do Lumbeho vily na Hradě, promluvila Eva Pavlová v minulosti v několika rozhovorech. Popsala, že kotě, které pojmenovali Micka, vyčmuchal před dvanácti lety v prosinci při procházce ve sněhu jejich pes Bob. „Má menší ocásek než jiné kočičky, protože byl tehdy velký mráz a kousek ocásku jí umrzl,“ vysvětlila.

Micka zazářila v době prezidentské předvolební kampaně, během několika dní se stala hvězdou sociálních sítí. Lidé si ji oblíbili a dokonce navrhovali, aby měla vlastní profil na Instagramu.

Mazlíček manželů Pavlových se stal neoficiálně první kočkou České republiky. „Myslím, že naší kočce je to srdečně jedno. Vůbec si to neuvědomuje a myslím, že si žije dál spokojeně svůj život,“ řekl po svém zvolení prezident Petr Pavel. Ten během volební kampaně sdílel fotky s Mickou na síti X. „V kampani jde do tuhého. Čas vytáhnout nejtěžší kalibr, Micku,“ napsal k jedné z fotek s úsměvem a ve flanelové košili koncem prosince roku 2022.