‚Láska se nepodrobuje konceptu pohlaví.‘ Demi Lovato fanouškům oznámila, že není ženou, ale ani mužem

LOS ANGELES V emotivním příspěvku oznámila fanouškům popová diva Demi Lovato, že se necítí jako žena, ale jako nebinární osoba. Nehlásí se tedy k žádnému ze dvou pohlaví. Lovato dále připustila, že je stále na začátku procesu transformace a stále se hledá.

„Stále se učím a hledám se. Netvrdím, že jsem expert na tuto tematiku. Nejsem ani mluvčí. Tím, že to teď s vámi sdílím, otevírám nové slabiny. Dělám to pro ty, co ještě nenašli odvahu říct svým blízkým, kým skutečně jsou. Žijte svou pravdou a vězte, že vás miluji,“ sdílela zpěvačka na svém Twitteru.

Lovato dodala, že odteď nepoužívá ženská zájmena, ale anglická neutrální zájmena they/them (ono/oni), aby lépe vyjádřila svou nepříslušnost k jednomu ze dvou pohlaví.



„Láska je láska. Není podrobená konceptu pohlaví,“ dodává zpěvačka, která podle svých slov již v roce 2017 rodičům přiznala, že chce mít vztahy s dívkami.

V roce 2016 zase zrušila koncert v Severní Karolíně poté, co stát omezil přístup translidí na veřejné záchody. Tento zákon byl mimochodem zrušen v roce 2020.

Demi Lovato proslavil film Camp Rock (2008) od studia Disney. Zpěvačka se během své kariéry potýkala se závislostí na alkoholu i drogách. Své poslední album Dancing With The Devil... The Art of Starting Over (Tanec s ďáblem... umění začít znovu) vyšlo letos v dubnu a dostalo se na přední příčky hitparád v Británii nebo USA.