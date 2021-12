Lockdown jsem si užila. S rodinou jsme pracovali na chalupě, děti trávily čas venku, říká herečka Zuzana Kajnarová

Představuje se jako Zuzana Říčařová, protože je už přes deset let šťastně vdaná za kolegu Romana Říčaře. Kdysi jsme je společně mohli vidět ve filmu Rytmus v patách a od té doby se spolu na plátně či obrazovce neobjevili, přestože by se tomu prý vůbec nebránili. V jednom divadle by ale s mužem angažmá mít nechtěla, i když se kdysi právě díky jevišti seznámili: sdílet domácnost i práci už by podle ní zkrátka bylo trochu moc. Vychovávají dvě děti a v posledním roce a půl strávili spoustu času na chalupě na Křivoklátsku. „Lockdown jsem si užila, dá-li se to tak říct,“ naráží na to, kolik času si na syna a dceru v té době dokázala najít.

Pokud jde o role, někdejší oblíbená představitelka princezen a popelek se v posledních letech zapsala do povědomí lidí hlavně jako neohrožená policistka, i když říká, že je to spíše náhoda, a že zrovna tak mohla hrát doktorku.

Při setkání nad kávou nejvíce zaujme její melodický hlas a vybroušená čeština, která neprozradí, že je původem Ostravačka. Každou větu si dobře promýšlí, proto je nakonec velmi snadné její slova přepisovat, není třeba vyhazovat žádnou slovní vatu. Na tu si tato herečka rozhodně nepotrpí.

Když jste byla velmi mladá herečka, krátce po uvedení pohádky Anděl Páně, která vás proslavila, jste mi na otázku, kde chcete být za dvacet let, odpověděla: „Chtěla bych mít děti, hodného muže a pěknou práci.“

Vidíte – a všechno se mi podařilo!