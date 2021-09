Miluji individualismus. Myslím, že tradice jsou nátlakem mrtvých lidí, říká Anna Thu Nguyenová

Lidovky.cz: Málokdo píše knihu o svých zážitcích před třicítkou. Co vás k tomu vedlo?

Když jsem poprvé vycestovala, tak jsem si všimla, že mě lidé vnímají jinak a bylo to vždy podle toho, v jaké bublině jsem se zrovna pohybovala (v Americe, v Evropě a v Asii). Chtěla jsem popsat nejen zážitky, ale i to, jak jsem cestování a země vnímala já. Chtěla jsem psát o tom, co jsem začala považovat za důležité, co vnímám, když se poprvé setkám s cizím člověkem. Jednou z hlavních myšlenek v knize je právě to, že by věk neměl být faktorem při rozhodování, zda se od někoho můžeme něco naučit, nebo ne. Také by to neměl být důvod, proč se k někomu chovat jinak.