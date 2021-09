Reprezentoval Česko v šermu na olympijských hrách v Riu. Je to cool sport, říká Jiří Beran

Lidovky.cz: Pojďme ještě na chvilku do Tokia. Trochu ve stínu Alexandra Choupenitche tam zůstal stát další vynikající český šermíř, kordista Jakub Jurka z Dukly Olomouc. Vy sám jste ale už několikrát říkal, že v šermu je velmi těžké se na olympiádu vůbec kvalifikovat a že už samotný fakt, že na hry odjel, je obrovský úspěch. Takže: jak těžké je se na hry kvalifikovat?

Před šermířem ze státu, jakým je i Česká republika, je složitá cesta přes vysoké umístění na světovém žebříčku v olympijské sezoně. Dá se říci, že už několikrát se stalo, že ani šermíři v TOP 5 na světě se nedostali přímo na olympiádu. Proto je pak před šermíři kontinentální, pro nás evropská kvalifikace, kde musíte zvítězit, abyste si zajistili letenku na olympijské hry. Na tuto kvalifikaci každý nekvalifikovaný stát pošle jednoho nejlepšího šermíře a pouze vítěz jede. Je to taková liga mistrů – a obrovské nervy. Mě se toto povedlo na třetí pokus při kvalifikaci právě do Ria a Jakubovi Jurkovi hned na první pokus do Tokia. Bylo doopravdy úžasné pozorovat, jak se s tak obrovským úkolem v 21 letech popral a zvítězil. Nutno říci, že Alexander Choupenitch prošel stejnou ligou mistrů před Tokiem, a kdyby nezvítězil v evropské kvalifikaci, nereprezentoval by český šerm v Tokiu. Dva šermíře na OH, to doopravdy jen tak někdo nemá. Je to velký úspěch.