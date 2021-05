Shakespeare naší doby. Příběh Boba Dylana, který proměnil dějiny hudby i literatury, se vymyká úplně ve všem

Je možná nejlepším básníkem současnosti, i když je to v první řadě hudebník. Bob Dylan ale přesně takový je: neuchopitelný a nezařaditelný do žádné škatulky. Podobně jako jiný hudební génius Mozart se odvažuje tam, kam nikdo před ním ani nedohlédl.

Ve Sportovní hale na pražském Výstavišti se v onen červencový večer v roce 1994 nedalo pořádně hnout ani dýchat – venkovní teplota dosahovala nějakých pětatřiceti stupňů, stařičká hala neměla pořádnou ventilaci a na ploše bylo natřískáno jako snad nikdy předtím. Čekání se vleklo, až najednou světla zhasla, bubeník zahrál kratičký přechod a bylo to tu: „Standing on the water, casting your bread while the eyes of the idol with the iron head are glowing…“

S prvními verši slavného Jokermana rázem horko nikdo nevnímal a začalo seznačně nadupané vystoupení, které tehdejší šéfredaktor Rock & Popu Vojtěch Lindaur nazval „nejlepším rockovým koncertem, na kterém jsem kdy byl“. Takových nás bylo víc, ostatně i sám Dylan si své první pražské vystoupení krátce poté v jednom z rozhovorů (na které byl vždycky hodně skoupý) vychválil.