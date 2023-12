Moc se mi líbí slovo „lahváč“. Chvíli trvalo, než mi došlo, že Cimrman je vtip, říká britský velvyslanec Matt Field

Prvním testem při cestě za britským velvyslancem jsou čtyři patra Thunovského paláce, která si musím hezky vyšlapat. Odměnou je mi překrásný výhled na Prahu, který se naskýtá z oken, ale ještě spíš z nádherné zahrady, jež přiléhá přímo k ochozům Pražského hradu.

Velvyslanec Matt Field si nepotrpí na strohou zdvořilost, jež je pro diplomatické kruhy typická. Na sobě má sportovní sako a rozhalenou košili. Kdyby člověk chtěl, mohl by si ho splést s byznysmenem, tím spíš, že Field pozdraví česky a na první pohled působí téměř plaše.

Opak je ale pravdou a záhy zjišťuju, že pan velvyslanec má (ostatně jako správný Brit) břitký smysl pro humor. Debatujeme na téma Cimrmana a Monty Pythona a srovnáváme obě školy národního humoru.

Dle velvyslance v nich zásadní rozdíl není, a kdyby byl ten první „nejslavnějším Britem“, a „Pajtni“ by naopak blbli v Praze místo Londýna, nikdo by si toho ani nevšiml.

Lidovky.cz: Budete trávit první Vánoce v České republice. Jak se na ně těšíte?

Moc. S rodinou jsme se rozhodli, že tady chceme přes svátky zůstat a zažít společně první české Vánoce. Musím říct, že zatím se to splnilo – včetně sněhu (rozhovor vznikal 7. prosince, kdy byla ambasáda pohádkově zasypaná sněhem – pozn. red.). Zatím tu máme bílé Vánoce a se ženou se těšíme, že české zvyky trochu víc prozkoumáme.

Lidovky.cz: Budete slavit po česku 24., nebo až ráno 25. jako v Británii?

Má žena Martina je Chorvatka, takže slavíme dvoje Vánoce – 24. po chorvatsku a 25. v britském stylu. V tomhle směru tedy žádná změna.

Plánujeme ale do toho tentokrát přimíchat nějaké české tradice. Musíme ještě vymyslet, které to budou. Každopádně máme v plánu českou štědrovečerní oslavu. Cukroví (velvyslanec to říká česky) a bramborový salát určitě budou.

Lidovky.cz: Co kapr ve vaně?

Ve vaně asi ne. Ale na talíři kapra určitě vyzkoušíme. Musím ale říct, že jsem vlastně ještě nepotkal Čecha, který by kapra skutečně rád jedl.

Lidovky.cz: Já ho mám rád.

Tak to jste první.

Lidovky.cz: Jeden se vždycky najde, jak říkáte v Británii… Už jste viděl Pelíšky?