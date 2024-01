Zemřel Vlastimil Dejdar, se synem Martinem si zahráli ve Slunce, seno

„S hlubokým zármutkem v duši, oznamuji našim tenistům, že ve čtvrtek 25. ledna, zemřel ve věku 86 let, náš kamarád a účastník našich tenisových turnajů, pan Vlasta Dejdar,“ objevilo se v pátek dopoledne na facebookových stránkách Obce Bělá.Vlasto, budeš nám chybět. Čest Tvoji památce,“ končí příspěvek na sociální síti.

Otec herce Martina Dejdara si se svým synem neplánovaně zahrál jako „presidente Zolli“ v komedii Zdeňka Trošky s názvem Slunce, seno, erotika. Ztvárnil zde roli prezidenta italského JZD.

„Jednou přijel Martin domů do Chrasti a říkal, že spolu budeme hrát ve filmu. Řekl jsem mu ‚Jistě!‘, ale nebral ho vůbec vážně a hned na to zapomněl. Pak byl nějakou dobu klid, až mi najednou přišel telegram z Barrandova, že se mám hlásit na natáčení a číslo na produkci. Nejvíc jsem si rozuměl s Růžičkovými. Byl jsem s nimi celý den a večer jsme pak seděli u nich na chalupě, kterou měli nedaleko Volyně. Ale v pohodě tam byli všichni,“ zavzpomínal Vlastimil Dejdar v minulosti v rozhovoru pro web Filmová místa.

Vlastimil Dejdar a jeho syn Martin Dejdar ve filmu Slunce, seno, erotika (1991)

Příležitostný herec působil v námořnictvu a v diplomacii. „K námořnictvu jsem se dostal víceméně náhodou. Byl jsem polosirotek, neměl jsem otce, a tak jsem se po základní škole snažil jít tam, kde bych to mamince mohl co nejvíce usnadnit, hlavně po stránce finanční. Bylo nedlouho po válce a doba byla těžká, nastoupil jsem tedy na vojenskou školu do Bratislavy. Po jejím absolvování jsem dostal překvapivou nabídku jít na válečnou námořní akademii do Varny. To jsem samozřejmě rád přijal a po jejím skončení jsem pak nastoupil k Československé námořní plavbě,“ popsal.

Po odchodu od námořnictva působil několik let v Okresním podniku oprav a služeb a následně zamířil do diplomacie. Pracoval v Indonésii, Jižní Korei či Kanadě.

V létě roku 2020 se při natáčení nového filmu Stáří není pro sraby sešly tři generace Dejdarů – otec Vlastimil, syn Martin a vnuk Matěj. „Tátovi neradím, od toho je tady režisér. Teď jsme trávili pohromadě čtyři dny, ale mít je vedle sebe na place na natáčení je velmi neobvyklé,“ řekl tehdy Martin Dejdar.

Toho si režisér Tomáš Magnusek vybral pro roli plavčíka Kropíka. Jeho tatínkovi přidělil roli lázeňského šviháka, penzisty, který s ostatními dědky komentuje dění na plovárně, a syn Matěj hraje mladíka, který kamarádovi přebral holku.

Čí to byl nápad obsadit klan Dejdarů do jednoho filmu? „To jsme upekli s Martinem. Starý pan Dejdar hrál naposledy před třiceti lety a je to škoda, protože je velmi herecky zdatný, a s Martinem a Matějem už jsem točil. Tak prima,“ pochvaloval si Magnusek.

Vlastimil Dejdar po sobě zanechal manželku Vladimíru (82), syna Martina (58) a dceru Vendulu (60).

VIDEO: Ukázka z filmu Stáří není pro sraby: