Z horníka ajťákem. Co všechno musel překonat, naučit se a jak mu pomohlo natáčení

Pětadvacet let pracoval Tomáše Hisem jako horník. Pak důl zavřeli a on se musel v pětačtyřiceti překvalifikovat – na ajťáka. A ještě u toho zvládnout zájem filmařů z FAMU, kteří o něm točili dokument Nová šichta. Jak mu natáčení pomohlo? A jak si famáci porozuměli s fanoušky Baníku?

Jaký je vás vztah k počítačům?“ ptal se dotazník k programátorskému kurzu. „Kladný, pokud se dá o vztahu člověka a stroje mluvit na takové úrovni,“ odpověděl Tomáš Hisem – a mladý režisér Jindřich Andrš zbystřil. Charismatický, vtipný a chytrý horník, věrný zaměstnanec a věrný fanoušek Baníku Ostrava, který byl okolnostmi donucen radikálně změnit kariéru, se nakonec stal hrdinou Andršova dokumentu Nová šichta. Ten ovládl jihlavský festival i kategorii Objev roku na Cenách českých filmových kritiků a od konce června se hraje v českých kinech. Z Tomáše Hisema se mezitím stal neoficiální pracovní poradce a vzor houževnatosti a dobromyslnosti pro ty, kdo čelí podobným životním změnám jako on.



Co se změnilo od konce natáčení Nové šichty? Pořád jste ajťák?

Pořád jsem ajťák a pořád jsem se stejnou partnerkou, kterou jste viděli ve filmu. Přibylo mi práce, protože jsem se profesně trošku posunul a dostávám toho víc, než když jsem nastoupil do firmy. Jináč se můj život moc nezměnil. Já změny v životě ani moc rád nemám. V prvním zaměstnání jsem byl dvacet pět let. Takže když už jsem se na to IT dal, rád bych u něj vydržel až do důchodu.