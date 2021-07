Ženy s pornografickou minulostí to mají těžší než muži, říká režisér seriálu Most Jan Prušinovský

Když bylo na jaře 2019 všude plno úspěšného seriálu Most!, jeho režisér a spoluscenárista Jan Prušinovský měl myšlenky už dávno jinde. Místo aby zareagoval na fenomenální divácký úspěch a přišel s další politicky nekorektní komedií, pracoval na úplně odlišném projektu. Po šesti letech od celovečerního snímku Kobry a užovky, s nímž triumfoval na Českých lvech, teď přichází s poetickou i drsnou romancí Chyby. Ta vypráví o Tomášovi a Emě, kteří musejí v rámci vztahu čelit svým přešlapům současným i dávným – včetně toho, že Ema kdysi natočila porno.



Chyby jsou už teď kandidátem na český film roku, ale Prušinovský je už zase jinde: právě natáčí komediální road movie z automobilového prostředí Grand Prix. Při rozhovoru pečlivě volí slova a vyhýbá se pokusům o analýzu své tvorby. V neokázalém oblečení působí trochu jako řemeslník – jako chlap, který prostě „jenom“ píše a točí skvělé filmy.

Chyby se dostávají do kin nedlouho po kauze Dominika Feriho a jeho údajného chování sexuálního predátora. Hraje tenhle časový souběh filmu do karet?

To je přesně to, co nechci řešit. Nejsem člověk, který by měl až takové aktivistické tendence. Ne že bych společenské kauzy nevnímal, ale moje práce se jich tak úplně nedotýká. Jdu po příbězích a asi před šesti lety jsem v České televizi narazil na tenhle scénář Romana Vojkůvky, který mě oslovil. To načasování je úplná náhoda.