Péče a výchova jsou důležitější a dokážou přebít geny, říká herec Marek Adamczyk

I díky tomu, že po celé dekádě, kdy působil jako stálý člen nejprve Divadla J. K. Tyla v Plzni a poté v pražském Divadle na Vinohradech, angažmá loni ukončil. Divadelní prostředí ho ale přitahovalo už odmalička. Jeho dědeček Karel Kraus byl dramaturgem Divadla za branou, otec Vladimír Adamczyk zase učil na DAMU. Nyní si tedy Marek Adamczyk dává od jeviště pauzu a letošní rok se pro mladého herce ponese hlavně v duchu natáčení.

Lidovky.cz: Jezdíte v zimě na hory?

Když mám čas, tak rád, ale není ho bohužel moc. V Krkonoších mám teď ale otevřené dveře, takže tam jezdím přece jen víc. Ve Vrchlabí jsme strávili dokonce i Vánoce. Počasí ale moc nevyšlo, takže jsme akorát vyšli na procházku, když jsme venčili psa.

Lidovky.cz: Jezdíte na snowboardu?

Zkoušel jsem to, ale neměl jsem zatím čas se to naučit. Když už se dostanu na hory, chci si pořádně užít lyže, ne se mordovat na snowboardu. Oldřich Kaiser ale říkal, že začal jezdit na prkně teprve před pár lety, takže na to mám zjevně ještě čas. Na sjezdovky si ale radši zajedu do Rakouska nebo do Itálie. V Česku spíš na běžky nebo na procházky.

Lidovky.cz: Jste zimní typ?

Kdybych si měl vybrat, jestli zbytek života strávím v létě, nebo v zimě, vybral bych si léto. Evka by se mnou asi nesouhlasila. Já mám ale zimu taky rád a nejlepší je užít si obojí.