Je to psychicky náročné, vidět všechny ty nenávistné komentáře, říká vítězka soutěže Peče celá země

Výherkyně soutěže Peče celá země 2 je přesně taková jako na televizní obrazovce. Růžová, hlasitá a nápadná. Úsměv neztrácí, ani když vzpomíná na dobu, kdy byla na základní škole šikanována kvůli své váze. Dnes se držitelka titulu Nejlepší pekařka potkává s nelibými komentáři znovu. Její výhra, vzhled i dobrá nálada některé dráždí natolik, že ji neváhají zahrnout nenávistnými poznámkami.

Milovnice jednoduchého domácího pečení se ale rozhodně nemíní vzdát svých snů. Jak bude vypadat její první kniha receptů? Nezapomněla na nivu? A proč se i jako výherkyně ostře sledované kulinářské bitvy odmítá vzdát svého postu na úřadu práce?

Do druhé řady soutěže Peče celá země jste se přihlásila, protože jste chtěla zkusit, jaké pečení před kamerami je. Tak jaké to tedy je?

Určitě je to těžší, než jak to vypadá před televizí, odkud jsem prohlásila, že to bych zvládla taky. Ale protože jsem do soutěže šla, aniž bych chtěla vyhrát, brala jsem to celé úplně jinak. Chtěla jsem si to jen zkusit a vypadnout v prvním kole.

A odešla jste jako vítězka. S jakým výrobkem jste se do soutěže přihlásila?

Na první kolo castingu jsme měli přinést slaný cukrářský a sladký pekařský výrobek. Já samozřejmě zvolila tartaletky s nivou a hruškou a pletence z domácího listového těsta s pekany. Mou práci hodnotila technoložka Zlata Otavová a myslím, že byla nadšená. Říkala, že takový pletenec ještě v žádném obchodě neviděla.