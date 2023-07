„Idiot hudby a prezident zapomnění.“ Ze svých sebraných spisů vyloučil Kundera Gotta i Husáka

Milan Kundera dokázal být na čas mluvčím generace vstupující na scénu na troskách druhé světové války a společně s ní prožít utopii komunismu i vystřízlivění z ní po „odhalení kultu osobnosti“.

Závěr jeho života provázely nejasnosti kolem údajného udavačství, ale i jeho vlastní snahy o selektivní výběr definitivních sebraných spisů u Gallimarda. Letos prvního dubna, v den jeho 94. narozenin, otevřela Moravská zemská knihovna v Kunderově rodném Brně jeho knihovnu.

Nejen díky datu narození – na apríla 1929 – působil Kundera dojmem, jako kdyby nebyl jen jeden. Co má vlastně společného stalinský básník 40. a 50. let s esejistou Tragédie střední Evropy poloviny 80. let a prozaikem závěru téže dekády v Nesmrtelnosti?

Každý má jako čtenář možnost soudit jen svého Kunderu. Ne, autor nemizí za dílem, jak si možná on sám tolik přál, naopak čtenář znovu objevuje v každém díle pouze rozporuplnost své vlastní duše.