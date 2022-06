Mladší a lepší? ABBA vyráží na revoluční koncertní šňůru Voyage, kterou stvořili počítačoví mágové

Nečekejte ale klasický koncert se zpocenými čely a zadýchanými zpěváky. Na vystoupení v Londýně fanoušci ani nemohou skupinu vyhecovat, aby přidala „ještě jednu“. Nová ABBA show je kombinací moderní technologie, světel, zvuku a historických záznamů. Počítačoví mágové totiž naskenovali pohyby a gesta kapely, která je již v seniorním věku, a zakonzervovali ji do podoby kolem roku 1979. Jako kdyby švédské popové kvarteto čtyřicet let jen spalo a znovu se probudilo až dnes, stejně svěží, jako když poprvé zpívali Waterloo.

Zvonové kalhoty s kaskádovými volány, lycrové overaly ani šaty s obrázky koček ovšem Švédové tentokrát neobléknou. Designéři koncertní šňůry totiž odmítli rekonstruovat bláznivý ABBA styl a jen ho přenesli do současných trendů. Oslovení návrháři jako Dolce & Gabbana, Manish Arora či Michael Schmidt tak vytvořili kostýmy jako pro nesmrtelné řecké božstvo se spoustou výšivek, třpytek, peří, vlajících rukávů, ale také neoprenu a svítících kostýmů.

Dva bývalé manželské páry ovšem nic z těchto módních lahůdek na sebe nevzaly. Od roku 2016, kdy se na podobě koncertu začalo pracovat, skupina veškeré outfity jen schvalovala. Šaty se následně připravovaly na dvojnících a skenovaly. Vystoupení se natáčelo během pěti týdnů za doprovodu 160 kamer.

Tvůrci koncertní šňůry Voyage sice slibují, že jde o módní poctu 70. létům. Ale jen jejich slabému odvaru! ABBA nikdy nebyla jen sladký chytlavý pop, ale také bláznivá móda sedmdesátek ve své nejhutnější a nejlepkavější podobě. Jistě, růžový overal s velkým srdcem na holém břichu nebo tříčtvrteční zvonáče, jak je švédská skupina nosila, jsou dnes spíše k smíchu. A bláznivá disco éra je navíc naprostým opakem toho, co si dnes s minimalistickým švédským stylem spojujeme. Jenomže jistá potrhlost ke skupině ABBA patřila úplně stejně jako hit Gimme! Gimme! Gimme!

Zklamání je přesně to, co možná mnozí cítili během premiéry digitálního koncertu, na který se minulý týden přišla podívat i kompletní slavná čtveřice. Ne proto, že jsou šediví, vrásčití a pohyb už jim činí obtíže, ale protože vypadají zatraceně dobře a vidět je naposledy zpívat hit Dancing Queen by byl větší zážitek než svíjející se abbataři. Při vší úctě – tak nadupané koncertní turné s dvaceti převleky by už ve svém věku nezvládli. Ale proč nás fascinuje dívat se na zakonzervované mládí zapouzdřené do krásného obalu podle vkusu dnešních sociálních sítí?

Buďme si ovšem jisti, že ABBAmanie zasáhne i módní průmysl. Koncertní hala, kde jsou abbataři ke zhlédnutí, je totiž vyprodána na tři měsíce dopředu. Zvonové kalhoty i trocha třpytu se tak těší, až se budou moci zabydlet i ve vašem šatníku. Co si budete chtít pustit k poslechu? Je libo Voulez-vous či snad S.O.S.?