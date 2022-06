Triumfující královna. S módou to Alžběta II. uměla vždycky, kolik lidí jí pomáhá?

Kamkoli vejdou, jejich oděv je okamžitě skenován, rozebírá se diplomatický význam každého doplňku, řeší se udržitelnost jejich svršků i dopad módních voleb dam na britský průmysl. Povyk kolem královských šatníků by mohl kdekdo označit za rozmar dnešního světa ovládaného vkusem a nemilosrdnou rychlostí sociálních sítí, že ale móda dokáže dělat britské monarchii dobré jméno už dávno ví i ta, kvůli níž se všichni minulý týden tak vyparádili.

Nejdéle vládnoucí panovník britského království je žena, která pečlivě střeží tradice své země a ve svém vztahu ke garderobě většinou působí spíše konzervativně. O módním vkusu Alžběty II. jsme se ale mohli v posledních letech dozvědět víc i díky její osobní kurátorce a poradkyni Angele Kelly, která je autorkou dvou knih o královnině šatníku. Se svolením Jejího Veličenstva již vydala publikaci Dressing the Queen a The Other Side of the Coin.

Pro vitální panovnici pracuje Angela Kelly více než 25 let a není to jednoduchá práce. Nejenže musí při oblékání monarchy hledět na to, co Alžbětě II. sluší a co se pro konkrétní situaci hodí, ale brát také v úvahu fakt, že každý detail, který královna vynese, vstupuje ve stejnou chvíli do historie. Práce je v královské šatně nad hlavu, a tak buckinghamský módní tým čítá devět lidí včetně modisty tvořícího nápadité pokrývky hlavy. Každý outfit vynáší Její Veličenstvo na veřejnost dvakrát až třikrát, módní tým jej pak přešije nebo uloží do archivu.

Královna Alžběta II. a princ George na oslavě platinového jubilea královny (Londýn, 5. června 2022)

V něm už se dnes nachází slušná sbírka čítající dívčí šaty s úzkým pasem, které Lilibet (jak se panovnici v mládí říkalo) nosila v 60. letech. Později je vystřídala za dospělejší dámský oděv, až v 90. letech zakotvila v pohodlnější módě se zálibou v duhových barvách, díky kterým je královna v davu vždy pěkně vidět. Módní diplomacie, tedy umění, které dnes Meghan Markleová a Kate Middletonová mistrně ovládají, ovšem Alžběta uměla dávno před nimi.

Když se v roce 1983 setkala britská panovnice s Nancy Reaganovou v Los Angeles, měla na sobě šaty s vlčími máky, symbolem Kalifornie. V roce 2011 navštívila Dublin a vršek její bílé róby byl posetý drobnými jetelovými lístky. A když se v roce 2017 otevíral parlament, hlava britského království si vyšla v modro žlutém outfitu připomínajícím vlajku Evropské unie. Veřejnost proto spekulovala, zda jinak mlčící královna tak nedává najevo přání, aby země v Unii setrvala.

Dosud nezveřejněné rodinné záběry na videu Elizabeth: The Unseen Queen. Britská královna Alžběta II. ještě coby princezna se zásnubním prstenem po žádosti o ruku od prince Philipa na zámku Balmoral v roce 1946.

A co si Alžběta oblékla na oslavu svých sedmdesátin na britském trůnu? Bleděmodrý komplet tvořený šaty a dlouhým kabátkem doplnila o ladící klobouk a rukavice. Lemy celého outfitu přitom byly bohatě zdobeny perlami a diamanty, které se pnuly v bohatou výšivku vavřínových listů. Co také jiného než vavřín jako symbol slávy a vítězství?! Svůj triumfální oděv pak královna doladila stylovými slunečními brýlemi. Sladit se s ní museli i její nejbližší - princ Charles, vévodkyně Camilla, William a Kate s dětmi. Všichni do jednoho tak tvořili symbolické odstíny červené, modré a bílé – barvy vlajky Spojeného království.