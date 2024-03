Co ovšem Filipa Černého zarazilo, bylo její tělo. „Krásná Linda B., která bojuje proti nahlížení na ženy jako na sexuální objekty, si na pódium Českých lvů, před kamery pro milion diváků, nějak zapomněla vzít podprsenku, takže jí bradavky trčely až k nám do obýváku. Takže, co je teď můj úkol, poraďte: Nevšímat si toho? Nekomentovat to? Jaká je správná pozice muže v roce 2024,“ ptal se Filip Černý.

Pojďme se tedy zamyslet a poradit mu.