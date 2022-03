Móda válku miluje. Když je ale válka za humny na maskáče zapomeňte

Když si jej ale o třicet let později oblékl herec Humphrey Bogart v kultovním filmu Casablanca, stal se béžový pršiplášť neodmyslitelnou součástí garderoby na přechodné období.

A co pruhovaný svetr?! Máte? Ten s modrými pásky původně oblékali francouzští námořníci kolem roku 1858 s jednadvaceti proužky, které symbolizovaly počet napoleonových vítězství. Civilisté si jej ale oblíbili díky Coco Chanel, později oslněni šarmem Jane Birkinové, která pruhovaný svetr nosila ležérně přehozený přes rameno, a námořnický styl už navždy zůstane spojen s tvorbou francouzského návrháře Jeana-Paula Gaultiera.

Móda miluje historickou vojenskou uniformu pro její bohatou dekorativnost. Návrháři vždy záviděli armádám jejich zlaté střapce, medaile, embosované pečetě, chocholy peří a prameny koňských žíní. A tak zatímco dříve měla oslnivě nákladná uniforma ohromit a zastrašit nepřítele, dnes podobné prvky značky reprodukují z estetických rozmarů. Jen si vemte husarskou uniformu, kterou proslavila skupina The Beatles, když se na obal své desky Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club z roku 1967 vyfešákovala do saténových husarských sak v divokých barvách.

Ačkoli vojenská uniforma dávno upustila od švihácky modré a červené a stala se mnohem praktičtější (a díky objevu kamufláže téměř neviditelnou), módní svět inspiruje stále. Zelené parky proslavilo v 60. let hnutí hippies, které si vojenské bundy oblékalo na protest proti válce ve Vietnamu – vzdorovitě o několik čísel větší a nedbale rozepnuté. Letecké bombery a vojenská trička zase zakomponovala Vivienne Westwoodová do šatníku rebelujících punkerů, až maskáčový vzor, původně v nenápadných barvách lesa a pouště, na sebe vzal během 80. let podobu extrémně viditelných pastelů a neonu, navrch posypaný třpytkami.

Od té doby zákazníka ani nenapadne se pozastavit nad tím, když se prvky, které byly dříve spojené s vojenstvím, válkou, smrtí a zabíjením, běžně objevují na dámském spodním prádle nebo dětských oblečcích. Jenomže je vhodné nosit maskáče, když je válka za humny, jako módní výstřelek? Oblékat se do army stylu, když do naší země proudí uprchlíci, jejichž blízcí se do maskáčů obléct museli, je jen hloupou provokací a neúctou. Proto khaki uniformu nyní ponechme hrdinným Ukrajincům a jejich prezidentovi. Snad si zas budeme moct jednou na vojáky jen hrát.